Lịch thể thao mới nhất hôm nay 23/4 và rạng sáng 24/4

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 23/4 và rạng sáng 24/4 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- 20h00 ngày 23/04: Bournemouth vs West Ham

- 20h00 ngày 23/04: Newcastle vs Tottenham

Newcastle chạm trán Tottenham tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- 19h00 ngày 23/04: Elche vs Valencia

- 21h15 ngày 23/04: Barcelona vs Atletico

- 23h30 ngày 23/04: Mallorca vs Getafe

- 02h00 ngày 24/04: Sevilla vs Villarreal

Lịch thi đấu Serie A

- 17h30 ngày 23/04: Empoli vs Inter

- 20h00 ngày 23/04: Monza vs Fiorentina

- 20h00 ngày 23/04: Udinese vs Cremonese

- 23h00 ngày 23/04: AC Milan vs Lecce

- 01h45 ngày 24/04: Juventus vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- 20h30 ngày 23/04: Freiburg vs Schalke 04

- 22h30 ngày 23/04: Leverkusen vs RB Leipzig

- 00h30 ngày 24/04: Gladbach vs Union Berlin

Lịch thi đấu Ligue 1

- 18h00 ngày 23/04: Reims vs Strasbourg

- 20h00 ngày 23/04: Nantes vs Troyes

- 20h00 ngày 23/04: Nice vs Clermont Foot

- 20h00 ngày 23/04: Lorient vs Toulouse

- 20h00 ngày 23/04: AC Ajaccio vs Brest

- 22h05 ngày 23/04: Montpellier vs Rennes

- 01h45 ngày 24/04: Lyon vs Marseille

Lịch thi đấu Cúp FA

- 22h30 ngày 23/04: Brighton vs Man United

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- 18h00 ngày 23/04: West Brom vs Sunderland

Lịch thi đấu Serie B

- 21h15 ngày 23/04: Ternana vs Venezia

- 21h15 ngày 23/04: Pisa vs Bari

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- 18h30 ngày 23/04: St.Truiden vs Royal Antwerp

- 23h30 ngày 23/04: Anderlecht vs KV Mechelen

- 23h30 ngày 23/04: Zulte Waregem vs Cercle Brugge

- 23h30 ngày 23/04: Sporting Charleroi vs Genk

- 23h30 ngày 23/04: Club Brugge vs Eupen

- 23h30 ngày 23/04: Gent vs Oostende

- 23h30 ngày 23/04: Kortrijk vs Union St.Gilloise

- 23h30 ngày 23/04: Oud-Heverlee Leuven vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- 21h30 ngày 23/04: Portimonense vs Gil Vicente

- 00h00 ngày 24/04: Benfica vs Estoril

- 00h00 ngày 24/04: Santa Clara vs Chaves

- 02h30 ngày 24/04: Arouca vs Vizela

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha

- 17h00 ngày 23/04: Tondela vs Vilafranquense

- 20h00 ngày 23/04: CF Estrela vs BSAD

- 21h30 ngày 23/04: FC Porto B vs Moreirense

Lịch thi đấu K League 1

- 12h00 ngày 23/04: Gwangju FC vs Gangwon FC

- 14h30 ngày 23/04: Jeju United vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu J League 1

- 12h00 ngày 23/04: Kyoto Sanga FC vs Sagan Tosu

- 12h00 ngày 23/04: Albirex Niigata vs Kashima Antlers

- 12h00 ngày 23/04: Cerezo Osaka vs Kashiwa Reysol

- 12h00 ngày 23/04: Consadole Sapporo vs Avispa Fukuoka

- 13h00 ngày 23/04: Nagoya Grampus Eight vs Shonan Bellmare

- 14h00 ngày 23/04: Gamba Osaka vs Yokohama FC

- 14h00 ngày 23/04: Kawasaki Frontale vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 21h00 ngày 23/04: San Lorenzo de Almagro vs Club Atletico Platense

- 01h30 ngày 24/04: Rosario Central vs Boca Juniors

- 03h30 ngày 24/04: Instituto Cordoba vs Banfield

- 04h00 ngày 24/04: Estudiantes de la Plata vs Talleres

- 06h30 ngày 24/04: River Plate vs Independiente

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 21h00 ngày 23/04: Internacional vs Flamengo

- 02h00 ngày 24/04: Santos FC vs Atletico MG

- 02h00 ngày 24/04: Vasco da Gama vs Palmeiras

- 04h30 ngày 24/04: Coritiba vs Fortaleza

- 05h00 ngày 24/04: Goias vs Corinthians

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- 17h15 ngày 23/04: FC Twente vs Sparta Rotterdam

- 19h30 ngày 23/04: Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard

- 19h30 ngày 23/04: PSV vs Ajax

- 21h45 ngày 23/04: Feyenoord vs FC Utrecht

- 01h00 ngày 24/04: AZ Alkmaar vs RKC Waalwijk

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 19h00 ngày 23/04: Lugo vs Malaga

- 23h30 ngày 23/04: Mirandes vs Burgos CF

- 23h30 ngày 23/04: Racing Santander vs Granada

- 02h00 ngày 24/04: Alaves vs Leganes

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- 18h30 ngày 23/04: FC Heidenheim vs Holstein Kiel

- 18h30 ngày 23/04: Jahn Regensburg vs Kaiserslautern

- 18h30 ngày 23/04: Sandhausen vs Paderborn

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 22h00 ngày 23/04: Hamarkameratene vs Stroemsgodset

- 22h00 ngày 23/04: Rosenborg vs Sandefjord

- 22h00 ngày 23/04: Sarpsborg 08 vs Odds Ballklubb

- 22h00 ngày 23/04: Stabaek vs FK Haugesund

- 22h00 ngày 23/04: Tromsoe vs Viking

- 22h00 ngày 23/04: Aalesund vs Bodo/Glimt

- 00h15 ngày 24/04: Lillestroem vs Molde

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- 22h30 ngày 23/04: Aberdeen vs Rangers

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- 20h00 ngày 23/04: Turon vs Navbahor Namangan

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- 12h00 ngày 23/04: Melbourne Victory vs Macarthur FC

- 15h00 ngày 23/04: Perth Glory vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- 18h00 ngày 23/04: FC Minsk vs Neman Grodno

- 21h00 ngày 23/04: Energetik-BGU vs Shakhtyor Soligorsk

- 23h00 ngày 23/04: Dinamo Brest vs BATE Borisov

Lịch thi đấu VĐQG Đài Loan

- 15h00 ngày 23/04: AC Taipei vs Hang Yuan

- 15h00 ngày 23/04: Taichung Futuro vs Zhanyi Skywalkers

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- 20h00 ngày 23/04: HNK Gorica vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- 17h00 ngày 23/04: FC Lviv vs Metalist 1925

- 19h00 ngày 23/04: Kryvbas vs Chornomorets Odessa

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ

- 19h15 ngày 23/04: Basel vs Luzern

- 21h30 ngày 23/04: FC Zurich vs St. Gallen

- 21h30 ngày 23/04: Lugano vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 17h30 ngày 23/04: Korona Kielce vs Zaglebie Lubin

- 20h00 ngày 23/04: Widzew Lodz vs Piast Gliwice

- 22h30 ngày 23/04: Gornik Zabrze vs Slask Wroclaw

Lịch thi đấu VĐQG Séc

- 21h00 ngày 23/04: SK Dynamo Ceske Budejovice vs Jablonec

- 21h00 ngày 23/04: Slovan Liberec vs FC Zbrojovka Brno

- 00h00 ngày 24/04: Viktoria Plzen vs FC Fastav Zlin

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- 23h00 ngày 23/04: KA Akureyri vs Keflavik

- 23h00 ngày 23/04: IBV Vestmannaeyjar vs Breidablik

- 02h15 ngày 24/04: Fram Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina nhóm A

- 01h30 ngày 24/04: San Telmo vs San Martin San Juan

- 01h30 ngày 24/04: Almagro vs CA Defensores Unidos

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina nhóm B

- 01h30 ngày 24/04: Deportivo Madryn vs Atletico Rafaela

- 01h30 ngày 24/04: Tristan Suarez vs Racing de Cordoba

- 02h00 ngày 24/04: Deportivo Maipu vs Brown de Adrogue

- 02h00 ngày 24/04: Club Atletico Mitre vs Ferro Carril Oeste

- 03h00 ngày 24/04: CA Chaco For Ever vs CA Gimnasia de Jujuy

- 04h00 ngày 24/04: Independiente Rivadavia vs Quilmes

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina

- 01h30 ngày 24/04: CD UAI Urquiza vs Acassuso

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 03h00 ngày 24/04: Loudoun United vs Oakland Roots

- 03h00 ngày 24/04: Miami FC vs Las Vegas Lights FC

- 05h00 ngày 24/04: San Diego Loyal vs Tampa Bay Rowdies

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 03h30 ngày 24/04: Atlanta United vs Chicago Fire

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- 02h00 ngày 24/04: Magallanes vs Deportes Copiapo

- 02h00 ngày 24/04: Cobresal vs Curico Unido

- 04h30 ngày 24/04: Colo Colo vs Palestino

- 07h00 ngày 24/04: Union Espanola vs Coquimbo Unido

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- 00h00 ngày 24/04: C.S. Cartagines vs LD Alajuelense

- 05h00 ngày 24/04: Deportivo Saprissa vs Club Sport Herediano

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- 00h00 ngày 24/04: Guastatoya vs Iztapa

- 04h00 ngày 24/04: Deportivo Achuapa vs Santa Lucia Cotzumalguapa

- 04h30 ngày 24/04: Coban Imperial vs CSD Municipal

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia

- 02h00 ngày 24/04: Fortaleza FC vs Patriotas

- 03h00 ngày 24/04: Valledupar vs Leones

- 04h00 ngày 24/04: Cucuta vs Real Santander

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- 00h00 ngày 24/04: Levski Sofia vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 01h00 ngày 24/04: Toluca vs FC Juarez

- 08h05 ngày 24/04: Club Santos Laguna vs Queretaro FC

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- 01h00 ngày 24/04: El Nacional vs Libertad

- 03h30 ngày 24/04: Barcelona SC vs Deportivo Cuenca

- 06h00 ngày 24/04: Mushuc Runa vs Emelec

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- 01h00 ngày 24/04: Union Comercio vs Alianza Lima

- 03h30 ngày 24/04: Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela

- 03h00 ngày 24/04: Deportivo Tachira vs Caracas

- 05h15 ngày 24/04: Angostura FC vs Metropolitanos FC

- 07h30 ngày 24/04: Monagas SC vs Academia Puerto Cabello

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- 05h00 ngày 24/04: Tacuary vs Olimpia

- 07h30 ngày 24/04: Nacional Asuncion vs Club General Caballero JLM

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- 02h00 ngày 24/04: Real Santa Cruz vs Libertad

- 04h30 ngày 24/04: Bolivar vs Jorge Wilstermann

- 06h30 ngày 24/04: Real Tomayapo vs Vaca Diez

Lịch thi đấu VĐQG Montenegro

- 00h00 ngày 24/04: Decic Tuzi vs Petrovac

- 01h00 ngày 24/04: Buducnost Podgorica vs Rudar Pljevlja

