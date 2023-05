Lịch thể thao mới nhất hôm nay 13/5 và rạng sáng 14/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 13/5 và rạng sáng 14/5 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- 18h30 ngày 13/05: Leeds United vs Newcastle

- 21h00 ngày 13/05: Chelsea vs Nottingham Forest

- 21h00 ngày 13/05: Crystal Palace vs Bournemouth

- 21h00 ngày 13/05: Aston Villa vs Tottenham

- 21h00 ngày 13/05: Man United vs Wolves

- 21h00 ngày 13/05:Southampton vs Fulham

Man United chạm trán Wolves tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- 19h00 ngày 13/05: Sociedad vs Girona

- 21h15 ngày 13/05: Osasuna vs Almeria

- 23h30 ngày 13/05: Villarreal vs A.Bilbao

- 02h00 ngày 14/05: Real Madrid vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A

- 20h00 ngày 13/05: Salernitana vs Atalanta

- 23h00 ngày 13/05: Spezia vs AC Milan

- 01h45 ngày 14/05: Inter vs Sassuolo

Lịch thi đấu Bundesliga

- 20h30 ngày 13/05: Munich vs Schalke 04

- 20h30 ngày 13/05: Bochum vs Augsburg

- 20h30 ngày 13/05: Union Berlin vs Freiburg

- 20h30 ngày 13/05: E.Frankfurt vs Mainz

- 20h30 ngày 13/05: Wolfsburg vs Hoffenheim

- 23h30 ngày 13/05: Dortmund vs Gladbach

Lịch thi đấu Ligue 1

- 22h00 ngày 13/05: Strasbourg vs Nice

- 02h00 ngày 14/05: Paris Saint-Germain vs AC Ajaccio

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- 23h30 ngày 13/05: Sunderland vs Luton Town

Lịch thi đấu Serie B

- 19h00 ngày 13/05: Ascoli vs Cosenza

- 19h00 ngày 13/05: Bari vs Reggina

- 19h00 ngày 13/05: Benevento vs Modena

- 19h00 ngày 13/05: Brescia vs Pisa

- 19h00 ngày 13/05: Cagliari vs Palermo

- 19h00 ngày 13/05: Como vs Ternana

- 19h00 ngày 13/05: SPAL vs Parma

- 19h00 ngày 13/05: Sudtirol vs Cittadella

- 19h00 ngày 13/05: Venezia vs Perugia

- 21h15 ngày 13/05: Frosinone vs Genoa

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- 16h00 ngày 13/05: U22 Indonesia vs U22 Việt Nam

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- 21h30 ngày 13/05: Chaves vs Pacos de Ferreira

- 21h30 ngày 13/05: Vizela vs Famalicao

- 00h00 ngày 14/05: Portimonense vs Benfica

- 02h30 ngày 14/05: Sporting vs Maritimo

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- 23h45 ngày 13/05: FC Volendam vs Sparta Rotterdam

- 01h00 ngày 14/05: SC Heerenveen vs Excelsior

- 02h00 ngày 14/05: FC Utrecht vs RKC Waalwijk

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 21h15 ngày 13/05: Sporting Gijon vs Real Oviedo

- 23h30 ngày 13/05: Granada vs Lugo

- 23h30 ngày 13/05: Real Zaragoza vs Cartagena

- 02h00 ngày 14/05: Malaga vs Mirandes

Lịch thi đấu K League 1

- 12h00 ngày 13/05: Pohang Steelers vs Daejeon Citizen

- 14h30 ngày 13/05: Gwangju FC vs Daegu FC

- 17h00 ngày 13/05: Gangwon FC vs Suwon Bluewings

Lịch thi đấu J League 1

- 12h00 ngày 13/05: Vissel Kobe vs Sanfrecce Hiroshima

- 13h00 ngày 13/05: Shonan Bellmare vs Consadole Sapporo

- 14h00 ngày 13/05: Kashiwa Reysol vs Yokohama FC

- 11h30 ngày 14/05: Kashima Antlers vs Nagoya Grampus Eight

- 11h30 ngày 14/05: Kyoto Sanga FC vs Cerezo Osaka

- 11h30 ngày 14/05: Albirex Niigata vs Yokohama F.Marinos

- 11h30 ngày 14/05: Avispa Fukuoka vs Sagan Tosu

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha

- 17h00 ngày 13/05: BSAD vs Mafra

- 20h00 ngày 13/05: Feirense vs Benfica B

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- 18h00 ngày 13/05: Holstein Kiel vs Karlsruher SC

- 18h00 ngày 13/05: Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld

- 18h00 ngày 13/05: Greuther Furth vs Eintracht Braunschweig

- 01h30 ngày 14/05: St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 23h00 ngày 13/05: Ismaily SC vs El Zamalek

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 22h00 ngày 13/05: Bodo/Glimt vs Rosenborg

- 22h00 ngày 13/05: Hamarkameratene vs Tromsoe

- 22h00 ngày 13/05: Molde vs Stroemsgodset

- 22h00 ngày 13/05: Sandefjord vs Viking

- 22h00 ngày 13/05: Sarpsborg 08 vs Brann

- 22h00 ngày 13/05: Stabaek vs Aalesund

- 00h15 ngày 14/05: FK Haugesund vs Vaalerenga

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- 19h15 ngày 13/05: Johor Darul Ta'zim FC vs Kelantan United

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 17h00 ngày 13/05: Brunei DPMM vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- 21h00 ngày 13/05: Pakhtakor Tashkent vs Buxoro

- 21h00 ngày 13/05: Sogdiyona Jizzax vs Turon

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- 21h00 ngày 13/05: Energetik-BGU vs FC Minsk

- 23h00 ngày 13/05: Gomel vs Dinamo Minsk

- 01h00 ngày 14/05: Shakhtyor Soligorsk vs Dinamo Brest

Lịch thi đấu China Super League

- 14h30 ngày 13/05: Shanghai Shenhua vs Wuhan Three Towns

- 18h35 ngày 13/05: Shenzhen FC vs Dalian Pro

Lịch thi đấu VĐQG Đài Loan

- 12h00 ngày 13/5: Zhanyi Skywalkers vs Taipei City Tatung

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- 22h00 ngày 13/05: Hajduk Split vs Osijek

- 00h10 ngày 14/05: NK Istra 1961 vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- 18h00 ngày 13/05: Dynamo Kyiv vs Chornomorets Odessa

- 21h00 ngày 13/05: Inhulets Petrove vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- 21h00 ngày 13/05: Parnu JK Vaprus vs Talinna Kalev

- 23h30 ngày 13/05: Paide Linnameeskond vs Tammeka

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ

- 23h00 ngày 13/05: Grasshopper vs Luzern

- 01h30 ngày 14/05: Servette vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- 20h00 ngày 13/05: BK Haecken vs Degerfors

- 22h00 ngày 13/05: Varbergs BoIS FC vs IFK Norrkoeping

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- 21h00 ngày 13/05: Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar

- 23h00 ngày 13/05: KA Akureyri vs Valur

- 23h00 ngày 13/05: KR Reykjavik vs Breidablik

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan

- 21h00 ngày 13/05: FK Qabala vs Turan Tovuz

- 23h30 ngày 13/05: Sabail vs Qarabag

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 20h00 ngày 13/05: Slask Wroclaw vs Wisla Plock

- 22h30 ngày 13/05: Cracovia vs Zaglebie Lubin

- 01h00 ngày 14/05: Widzew Lodz vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 02h00 ngày 14/05: Bahia vs Flamengo

- 04h30 ngày 14/05: Fluminense vs Cuiaba

- 04h30 ngày 14/05: Palmeiras vs Bragantino

- 07h00 ngày 14/05: Atletico MG vs Internacional

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 01h30 ngày 14/05: Independiente vs Tigre

- 04h00 ngày 14/05: Banfield vs San Lorenzo de Almagro

- 06h30 ngày 14/05: Instituto Cordoba vs Colon

- 06h30 ngày 14/05: Newell's Old Boys vs Arsenal Sarandi

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 00h00 ngày 14/05: Chicago Fire vs St. Louis City

- 06h30 ngày 14/05: Atlanta United vs Charlotte

- 06h30 ngày 14/05: CF Montreal vs Toronto FC

- 06h30 ngày 14/05: Columbus Crew vs Orlando City

- 06h30 ngày 14/05: DC United vs Nashville SC

- 06h30 ngày 14/05: Inter Miami CF vs New England Revolution

- 06h30 ngày 14/05: New York Red Bulls vs New York City FC

- 07h30 ngày 14/05: Austin FC vs FC Dallas

- 07h30 ngày 14/05: Houston Dynamo vs Seattle Sounders FC

- 07h30 ngày 14/05: Sporting Kansas City vs Minnesota United

- 08h30 ngày 14/05: Colorado Rapids vs Philadelphia Union

- 08h30 ngày 14/05: Real Salt Lake vs Los Angeles FC

- 09h30 ngày 14/05: Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- 02h30 ngày 14/05: Magallanes vs Audax Italiano

- 05h00 ngày 14/05: Union Espanola vs Colo Colo

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 04h10 ngày 14/05: Union Magdalena vs Tolima

- 06h20 ngày 14/05: Chico FC vs Millonarios

- 08h30 ngày 14/05: Atletico Junior vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 03h00 ngày 14/05: Monterrey vs Club Santos Laguna

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- 01h00 ngày 14/05: El Nacional vs Orense

- 03h30 ngày 14/05: Aucas vs Gualaceo SC

- 06h00 ngày 14/05: Libertad vs Barcelona SC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- 04h00 ngày 14/05: Cerro Porteno vs Olimpia

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- 02h00 ngày 14/05: Vaca Diez vs Royal Pari

- 06h00 ngày 14/05: Jorge Wilstermann vs Real Santa Cruz

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- 01h45 ngày 14/05: Sligo Rovers vs Shelbourne

Văn Hải