Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 02/04/2023

02/04/2023 từ 06h00 - 18h00

Xã Hòa Bình và một phần của xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc địa phận xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Điện lực Chợ Mới

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung áp và hạ áp