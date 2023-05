Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/05/2023 tại Đồng Tháp

25/05/2023 từ 07h30 - 11h30

Đường Trần Phú: Từ nga ba Trần Phú - Lê Thị Riêng đến trường Trung học phổ thông Thành Phố sa Đéc - Phường 1, Phường An Hòa Đường Nguyễn Thiện Thuật: từ Cầu Đốt - đến Cây Me, phường An Hòa.

Điện lực Sa Đéc

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp