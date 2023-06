Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/06/2023 tại An Giang

11/06/2023 từ 06h00 - 18h00

Xã Hòa An; Hội An; Hòa Bình (trừ ấp An Thái); xã Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, ấp Mỹ Trung); xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); Cồn An Thạnh.

Điện lực Chợ Mới

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp