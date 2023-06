Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/06/2023 tại Bình Dương

07/06/2023 từ 06h00 - 17h00

Khu vực từ Trung Tâm Thương Mại Sóng Thần đến Ngã 3 YAZAKY phường Dĩ An. Khu vực dọc bên trái đại lộ Thống Nhất từ trạm gác đến Đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực dọc đường số 22 KCN Sóng Thần (Dĩ An). Công ty UNIPRESiDENT khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực dọc bên phải đại lộ Thống Nhất từ ngã 3 trạm gác đến ngã 4 Đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực từ vòng xoay Đường số 10 dọc theo đường số 10 đến Đường số 9,dọc teo đường số 9 từ Đường số 10 đến Đường số 6 khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). UBND phường An Bình. Khu vực dọc đại lộ Độc lập khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). Khu vực dọc đường số 10 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập KCN Sóng Thần. Khu vực Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 (Dĩ An).

Điện lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng lưới điện 110kV.