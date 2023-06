Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/06/2023 tại Sóc Trăng

05/06/2023 từ 08h00 - 12h30

Một phần ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3. Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam.

Điện lực Cù Lao Dung

Bảo trì và sửa chữa lưới điện