Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/06/2023 tại Tiền Giang

01/06/2023 từ 08h00 - 16h00

Một phần ấp An Thiện xã An Cư huyện Cái Bè, ấp 4 xã phú An huyện Cai Lậy.

Điện lực Cái Bè

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp