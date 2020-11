Lễ vinh danh Bông hồng Quyền lực 2020: Lan toả nhiều giá trị nhân văn

Lễ vinh danh Bông hồng Quyền lực - Empowering Women Award được cấp phép bản quyền Sở hữu Trí tuệ Toàn cầu do Ấn phẩm Kết nối Doanh nhân thuộc Công ty Cổ phần Trường Sơn Media thực hiện.

Hội đồng Thẩm định Bông hồng Quyền lực 2020

Tham gia sự kiện có sự góp mặt của: Ông Lương Văn Tự - Nguyên Thứ trưởng Bộ công thương, Trưởng Đoàn Đàm phán gia nhập WTO, Cộng đồng Kinh tế Asean, Bà Đinh Thị Phượng – Tổng Giám đốc Trung tâm phát triển Doanh nhân Việt Nam; Hoa hậu Đền Hùng Giáng My; Diễn viên - Doanh nhân Mai Thu Huyền; Diễn giả Danny Võ; NTK Lê Long Dũng; Ca sĩ Nguyên Vũ; Diễn viên Thanh Trúc, Diễn viên Kim Tuyến… và hàng trăm các vị khách quý từ cả nước quy tụ về, dưới sự dẫn dắt của MC quen thuộc và rất chuyên nghiệp Anh Quân.

Sự kiện tôn vinh Bông hồng Quyền lực đã có 1 chặng đường 4 năm liên tiếp, kể từ lần đầu tiên năm 2017, sự kiện đã tạo được những dấu ấn tích cực và nhận được sự ủng hộ lan tỏa từ cộng đồng nữ doanh nhân cả nước tham gia.

Tại sân khấu của Bông hồng Quyền lực 2020, những phụ nữ ấy là những ứng viên sáng giá, tiêu biểu và xuất sắc được hội đồng thẩm định lựa chọn, ghi nhận quá trình phấn đấu, phát triển và thành công trong sự nghiệp cũng như nhiều hành động tuyệt vời mà những đoá hồng ấy trao đi vì mong muốn góp phần làm đẹp hơn cuộc sống này.

Các Bông hồng Quyền lực 2020, đó là: Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Châu Á 2019 – CEO Công ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sĩ - Bảo Vệ GOS Nguyễn Thị Ngọc Hân; Á hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 - Chủ tịch HĐQT của Công ty Đầu tư & Phát triển Cuộc sống Mới – Hoàng Thanh Bình; Hoa hậu Thân thiện - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Ngọc Lan – Doanh nhân Trần Ngọc Lan; Top 100 Phụ nữ Quyền Năng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Mầm non Nam Sơn – Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Loan; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia – CEO Đoàn Bạch Phụng; Giám đốc Điều hành Huyền My Beauty – Master Phan Huyền My

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh việc vinh danh các Bông hồng quyền lực, sự kiện còn đồng thời xét tiêu chí tôn vinh các Bông hồng tài năng. Đó là Giám đốc Kinh doanh khu vực nước ngoài của Công ty Cổ phần Thương mại Vẻ đẹp Thảo mộc Toàn cầu GHB – CEO Vũ Ý Nhi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Phúc Trường Thịnh - Doanh nhân Đặng Thị Thuỳ Dung; CEO Emmy Beauty PMU & Academy – Master Diễm Nguyễn; Nhà sáng lập điều hành trung tâm Phật giáo Hoài Đức – Doanh nhân Đinh Thị Thu Hoài; Giám đốc Điều hành LUXE - L'OREAL VIỆT NAM – CEO Lê Thị Mai Linh.

Cũng trong chương trình, lần đầu tiên tại một sự kiện của Trường Sơn Media gắn với quyên góp từ thiện, hướng về đồng bào miền Trung. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã nhận được 3 món quà quí giá để đấu giá trong chương trình. Đó là: Tranh khảm đá quí của Tranh nghệ thuật Quỳnh Vy, Chuỗi Ngọc trai của thương hiệu Ngọc trai Hoàng Gia và Áo dài của NTK Tuấn Hải

Toàn bộ tiền đấu giá từ 3 vật phẩm này sẽ được ban tổ chức chuyển hết để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn sau cơn lũ.

Các phiên đấu giá gay cấn và hấp dẫn, kết quả ngoài mong đợi. Thật bất ngờ khi Bộ áo dài “Bông hồng Quyền lực” của NTK Tuấn Hải đã thuộc về Bông hồng Quyền lực 2020 Hoàng Thanh Bình, với số tiền 80 triệu đồng.

Bức tranh Đá quý Bông hồng Quyền lực của Tranh nghệ thuật Quỳnh Vy đã thuộc về Doanh nhân – MC Nguyễn Duy Mạnh – Giám đốc Công ty Bến Thành Media với phiên chốt đấu giá 20 triệu đồng. (Cùng với sự góp sức thêm 5 triêu đồng của BHQL 2020 – Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2019 Nguyễn Thị Ngọc Hân).

Cuối cùng là chuỗi Ngọc trai đến từ thương hiệu Ngọc trai Hoàng gia, đã thuộc về BHQL 2017 Cao Thị Thu Thuỷ - Tổng Giám đốc Nhà hàng Bê Vàng với số tiền đấu giá 80 triệu đồng, và đồng thời có thêm sự góp sức của Hoa hậu Doanh nhân Hoàn cầu 2019 Phạm Huệ Đan 10 triệu đồng, Bông hồng Tài năng 2020 - Giám đốc Điều hành LUXE - L'OREAL VIỆT NAM – CEO Lê Thị Mai Linh 10 triệu đồng. Điều đó đã nâng tổng giá trị của phiên đấu giá cho chuỗi Ngọc trai là 100 triệu đồng.

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Đông trùng Hạ thảo Hector; Yến sào Nàng Yến; Nha khoa Việt Nha; Yến sào Đông Á; Áo dài Tuấn Hải; Ngọc trai Hoàng Gia; Tranh gạo Quỳnh Vy; Túi Xách Thủ Công Mỹ Nghệ Cỏ May; Cty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Kevin Le.

Bên cạnh các phần vinh danh, chương trình còn có nhiều tiết mục âm nhạc sâu lắng, rất đặc biệt từ các doanh nhân, bác sĩ và khách mời. Khép lại một mùa Bông hồng Quyền lực 2020 nhiều cảm xúc và tạo ra nhiều giá trị nhân văn.