Lê Văn Công giành HCB Paralympic khi đang chấn thương nặng

(VTC News) -

"Đây là phần thưởng xứng đáng cho bản thân tôi sau quá trình điều trị chấn thương cũng như tập luyện. Sau 4 tuần tập luyện và 1 tuần chuẩn bị ở làng VĐV, vượt qua chính bản thân mình để giành HCB cho đoàn thẻ thao Việt Nam là điều rất tuyệt vời", đô cử Lê Văn Công chia sẻ.

VĐV 37 tuổi là người đầu tiên giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Anh chinh phục thành công mức tạ 173 kg, không có VĐV nào khác ở hạng cân nam 49 kg đạt thành tích tốt hơn như vậy.

Lê Văn Công giành HCB Paralympic khi vẫn đang chấn thương nặng

Lê Văn Công chỉ hụt tấm huy chương vàng đầy tiếc nuối. Lý do là khi so sánh trọng lượng cơ thể, theo quy định xếp hạng của môn cử tạ, đại diện của Việt Nam nặng hơn 100 g so với đối thủ có cùng thành tích.

Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích phi thường của Lê Văn Công. Anh phải thi đấu với vết thương chưa lành ở phần dưới vai, rách một phần mặt khớp điểm bám gân trên gai, phù tủy xương và nang xương dưới sụn chỏm xương cánh tay và phải tiêm thuốc giảm đau khi bước vào thi đấu.

"Trong 2 năm dịch bệnh tôi không được thi đấu các giải lớn để cọ xát và quan trọng là chấn thương rất nặng. Nhờ sự hỗ trợ của các y bác sĩ mà tôi đã phục hồi được khoảng 60% để tập luyện và thi đấu trở lại được", VĐV Lê Văn Công cho biết.

Đô cử quê Hà Tĩnh cũng muốn thông qua chiến tích của mình để gửi thông điệp tới các đồng đội, đồng nghiệp và người hâm mộ đang dõi theo: "Tôi muốn gửi tới các bạn, tất cả mọi người hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc vì vinh quang đang chờ đón các bạn".