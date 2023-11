Lệ Quyên tập nhảy đến mức bật cả 2 móng chân

(VTC News) -

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa hé lộ những đoạn hậu trường trong vòng công diễn 1.

Theo đó, Lệ Quyên gặp nhiều khó khăn để có màn trình diễn vũ đạp trên sân khấu. Cô thường xuyên tập luyện một mình và tranh thủ những khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi để tự tập.

Khi luyện tập, Lệ Quyên nhận bản thân là người gặp khó khăn nhiều nhất với phần vũ đạo vì quá căng, quá khó.

“Trong khi các em nghỉ ngơi và thư giãn, tôi dành toàn bộ khoảng thời gian đó để tập luyện để cố gắng bắt kịp nhịp của các em”, Lệ Quyên tiết lộ.

Lệ Quyên lần đầu vừa hát vừa nhảy.

Vì tập luyện hăng say, Lệ Quyên đã không may gặp chấn thương khi bật móng chân và phải tạm ngưng để sơ cứu. Thấy các đồng đội lo lắng, Lệ Quyên liên tục lên tiếng trấn an đàn em: “Không sao nhé các bạn, các bạn cứ bình tĩnh”.

Nói về đàn chị, Diệp Lâm Anh chia sẻ: “Chị Quyên tự tin, máu lửa và trong từ điển của chị ấy không có cụm từ “không thể”. Từ yêu thích chuyển sang ngưỡng mộ và cảm giác giống như muốn trở thành “đàn em” của chị ấy. Khi thấy chị mất 2 cái móng chân khi tập nhảy và vẫn thản nhiên "không sao đâu, cứ tập tiếp đi’”. Cô nói Lệ Quyên chính là một “nữ cường nhân”, một chị đại đích thực trong lòng mình.

Với Lưu Hương Giang, Lệ Quyên là người chị thân thiết trong nghề từ bao nhiêu năm qua.

Cô tiết lộ: “Tôi và chị Lệ Quyên quen nhau suốt mười mấy năm. Từ ngày chúng tôi còn đi hát phòng trà với cát-sê 150 nghìn/đêm. Tuy nhiên đây là lần đầu cả hai cùng nhau làm việc. Tôi nhận thấy bao điều hay từ chị như sự quyết liệt, thẳng thắn, người không bao giờ nói không thể nên nhiều lúc chị gắt nhưng đúng nên các em luôn ủng hộ chị”.

Lệ Quyên bị bật móng khi tập nhảy.

Về phía đội Hồng Nhung, diva đã phải nhập viện để nhờ bác sĩ can thiệp làm giảm cơn đau tạm thời ở cánh tay. Cô muốn thực hiện màn đu dây trên không theo ý tưởng của “em út” Lan Ngọc trong nhóm.

Hồng Nhung cho thấy sự cố gắng khi dùng tay phải để giữ an toàn trên vòng quay, tay trái cầm mic để tập hát và giữ thăng bằng trên cao.

Khi tập luyện, Hồng Nhung khá bối rối và có chút bất an để tìm tư thế an toàn với cánh tay đang gặp chấn thương. Dưới sự hỗ trợ của ê-kíp, cô cũng tìm được tư thế ngồi thuận lợi tập luyện trên vòng đu.

Lynk Lee cho biết khi Lan Ngọc đề xuất việc đu dây, cô hơi lo nhưng Hồng Nhung cũng đồng tình nên quyết định liều theo mọi người. Ca sĩ sinh năm 1988 gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện để đu dây nhưng không bỏ cuộc vì đồng đội.

Nói về cái kết chưa hoàn hảo khi Hồng Nhung không đủ sức quay về phía trước để chào kết, Lynk Lee cảm thấy khá tiếc.

“Bản thân chị Bống cũng khá tiếc vì đau tay chưa làm được trọn vẹn. Đối với tôi, đó là những gì mọi người đã cố gắng hết mình, không thể đòi hỏi gì hơn cả”, cô nói.

Hồng Nhung cố gắng đu dây dù đang gặp chấn thương.

Sau đêm công diễn 1, Diệp Lâm Anh cảm thấy thêm phần yêu thương dành cho 30 chị đẹp tham gia chương trình.

Với Phương Vy, cô đã thấy rõ ràng màu sắc và tinh thần của chương trình muốn hướng tới. "Đó là tinh thần đội nhóm, sự đoàn kết để có được màn trình diễn tuyệt vời cùng nhau. Đó là tình chị em, nâng đỡ và hỗ trợ nhau trong lúc tập luyện. Tinh thần của những người phụ nữ luôn tự tin tỏa sáng dù ở bất kì độ tuổi nào”, cô nói.

Về phía Thanh Ngọc, cô tâm sự: “Tôi nể các chị đẹp chưa bao giờ nhảy nhưng dám tự tin thể hiện điều đó. Có những người không bao giờ vượt qua vùng an toàn và dám thử cái mới nhưng các chị đã dám vượt qua nó với tâm thế vui vẻ. Vì thế, tôi thấy vui và thích thú”.

