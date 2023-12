Lavita Thuan An bám sát tiến độ công trình, sẵn sàng tiến đến giai đoạn cất nóc

(VTC News) -

Bám sát tiến độ là một trong những yếu tố đắt giá khiến dự án cạnh Aeon Mall Bình Dương được khách hàng đặt trọn niềm tin.

Lavita Thuan An chứng minh uy tín nhà phát triển dự án

Đối với doanh nghiệp, uy tín thương hiệu là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp tạo dựng lòng tin với khách hàng, củng cố vị thế trên thị trường, thu hút khách hàng và đối tác, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động. Một trong những khía cạnh chứng tỏ uy tín thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản là việc thi công bám sát tiến độ.

Đối với khách hàng, việc lựa chọn một dự án bất động sản của một nhà phát triển có năng lực tốt sẽ giúp họ an tâm hơn về tiến độ bàn giao, chất lượng công trình, cũng như các dịch vụ và tiện ích đi kèm.

Trong bối cảnh hiện nay, tiến độ xây dựng là yếu tố được nhà phát triển Hưng Thịnh Land đặt lên hàng đầu. Thương hiệu đang tập trung nhiều nguồn lực để thi công các dự án, bám sát kế hoạch đề ra để nhanh chóng cất nóc, bàn giao sản phẩm cho khách hàng, nổi bật gần đây là Lavita Thuan An, dự án căn hộ hiện đại liền kề Aeon Mall Bình Dương.

Thi công bám sát tiến độ, Lavita Thuan An trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án Lavita Thuan An đang thực hiện những khâu cuối cùng để hoàn thành tầng 27 block C, hoàn thiện sàn tầng 10 block A, tầng 11 block B, tầng 14 block D, sẵn sàng mọi nguồn lực để bước vào giai đoạn cất nóc trong thời gian tiếp theo.

Là dự án được khách hàng săn đón bởi việc bám sát tiến độ thi công xây dựng, Lavita Thuan An đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng. Đây là một điểm cộng lớn của dự án, mang đến cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng, bên cạnh những thế mạnh của nội tại của Lavita Thuan An.

Lavita Thuan An - điểm đến an cư lý tưởng

Nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, Lavita Thuan An là dự án căn hộ hiện đại đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Ngoài tiến độ xây dựng, dự án còn có hàng loạt ưu điểm đắt giá như vị trí chiến lược, kết nối thuận tiện, tiện ích nội khu đẳng cấp, thiết kế đa công năng, giá bán cạnh tranh, pháp lý minh bạch… Lavita Thuan An hứa hẹn là điểm đến an cư lý tưởng cho những người trẻ đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, năng động và đầy đủ tiện nghi.

Vị trí là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến giá trị của bất động sản. Lavita Thuan An là dự án hiếm hoi tại Thuận An có 2 mặt tiền, tọa lạc ngay mũi tàu Đại lộ Bình Dương và Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến TP.HCM, các khu công nghiệp lớn, hệ thống tiện ích ngoại khu hiện đại như Aeon Mall Bình Dương; sân golf Sông Bé; bệnh viện Becamex, Quốc tế Hạnh Phúc, Nhi Bình Dương; trung tâm hành chính Thuận An…

Lavita Thuan An - đại diện sáng giá cho xu hướng sống xanh, hiện đại tại cửa ngõ thành phố mới Bình Dương.

Tiện ích nội khu phong phú là điều kiện được khách hàng ưu tiên khi quyết định chọn nơi an cư, bởi đây là yếu tố tác động đến chất lượng cuộc sống. Lavita Thuan An được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, bao gồm: tổ hợp thương mại sầm uất ngay dưới khối đế dự án, công viên cảnh quan, hồ bơi giật cấp, sân thể thao đa năng, vườn BBQ, đường chạy bộ…

Tất cả các tiện ích này đều được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, tạo nên một môi trường sống tiện nghi và thoải mái cho cư dân.

Lavita Thuan An sở hữu phong cách kiến trúc tinh tế, linh hoạt và tiện dụng. Các căn hộ được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa diện tích sử dụng. Không gian sống được bố trí khoa học, hợp lý, mang đến sự thoải mái và tiện nghi với ban công rộng thoáng, đón nắng gió tự nhiên, gắn kết hài hòa với không gian xanh trong lành.

Tọa lạc ngay mặt tiền trục đường lớn, Lavita Thuan An thừa hưởng trọn vẹn lợi thế giao thông thuận tiện, kết nối nhanh chóng đến các khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, với thiết kế khoảng sân vườn xanh mát lùi vào trong, dự án vẫn mang đến cho cư dân sự yên tĩnh, riêng tư cần thiết.

Giá bán căn hộ tại Lavita Thuan An chỉ từ 1,4 tỷ đồng, là mức giá rất cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường. Đây là cơ hội tốt cho những người trẻ có thu nhập trung bình muốn sở hữu một căn hộ hiện đại, tiện nghi.

Không chỉ có mức giá hấp dẫn, Lavita Thuan An còn mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ hiện đại cho cộng đồng tri thức trẻ bằng nhiều phương án thanh toán tối ưu: chỉ cần thanh toán 60% để có thể nhận nhà, lịch thanh toán dàn đều theo tiến độ xây dựng….

Được quy hoạch trong khu vực phát triển năng động bậc nhất của Bình Dương, Lavita Thuan An là tọa độ tập trung nhiều yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho một dự án bất động sản. Đây là ứng cử viên sáng giá cho những khách hàng đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng, đồng thời là cơ hội đầu tư hấp dẫn vào dịp cuối năm.