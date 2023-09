Lật thuyền khi đi bắt chim trong đêm, hai người dân may mắn được cứu sống

Thông tin từ UBND xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa có 2 người dân gặp nạn trong lúc đi bắt chim, may mắn đã được người dân cùng cơ quan chức năng cứu sống.

Cụ thể, hồi 18h30 ngày 26/9, ông Võ Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Trang (SN 1974, cùng trú xã Gia Phố) chèo thuyền đi bắt chim trên sông Ngàn Sâu đoạn giáp ranh giữa xã Hương Giang và Hương Thủy (huyện Hương Khê)

Trong lúc bắt chim, thuyền không may bị lật khiến cả hai cùng chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân xã Hương Thủy nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ.

Khoảng 20 phút sau, 2 người được đưa lên bờ, đảm bảo an toàn.

Trước đó, sáng 26/9, một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô (huyện Hương Khê) và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, tổng lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23h ngày 24/9 đến 6 giờ ngày 26/9 là: 215,7mm. Mực nước đo được tại Trạm Thủy văn Chu lễ sáng 26/9 là 8,88m.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/9), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/9 đến 03h ngày 27/9 có nơi trên 90mm như: Tam Thanh (Thanh Hóa) 95.6mm, Châu Bình (Nghệ An) 264.4mm, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) 129.8mm,...