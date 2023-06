Lan Khuê tái xuất, ngồi ghế nóng đối đầu Hà Hồ, Thanh Hằng

(VTC News) -

The New Mentor - Người mẫu toàn năng vừa công bố Super Mentor thứ 4 chính là siêu mẫu Lan Khuê. Người đẹp sẽ cạnh tranh cùng với Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang để tìm ra nhân tố xứng đáng cho vị trí quán quân. Đây là một trong những điều thú vị của chương trình năm nay khi có đến 4 người đẹp nổi tiếng hàng đầu cùng cạnh tranh.

Lan Khuê là vị HLV thứ 4 của The New Mentor 2023.

Lần quay trở lại này, Lan Khuê sẽ phải "đối đầu" với Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang khiến "cuộc chiến" giữa các mentor trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Lan Khuê từng đạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Miss World Vietnam 2015, CEO Miss Universe Vietnam với bề dày kinh nghiệm trên sàn runway, tham gia phim ảnh, đóng quảng cáo.

Khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên, Lan Khuê đã hỗ trợ và đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí. Thành viên Tú Hảo thuộc đội Lan Khuê giành vị trí Quán quân The Face 2017. Không chỉ vậy, Mai Ngô - thí sinh của đội Lan Khuê ở The Face 2016 - cũng có sự nghiệp nổi bật, vụt sáng thành Á hậu Hoa hậu Hoà bình 2022. Ngoài ra Trương Mỹ Nhân, Trình Mỹ Duyên,... từng được Lan Khuê dẫn dắt cũng lấn sân sang diễn xuất và dần tạo được tên tuổi trong nghề.

Sau khi kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê dành hầu hết thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Vì thế nên sự góp mặt của Lan Khuê tại The New Mentor 2023 được xem là sự trở lại mạnh mẽ của người đẹp trong chương trình truyền hình thực tế.

Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang là 3 cái tên được công bố cho vị trí Super Mentors trước đó.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế đào tạo các người mẫu trở nên toàn năng hơn. Thông qua chương trình, "thí sinh" sẽ có được vị trí mới trong sự nghiệp và trở thành thế hệ mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Trước đó, chương trình xác nhận Thanh Hằng, Hà Hồ và Hương Giang sẽ dẫn dắt 3 đội chơi mà không hề hé lộ về Lan Khuê. Đây là lần đầu tiên 4 gương mặt đình đám này cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế, cùng cạnh tranh, truyền dạy kinh nghiệm, đào tạo ra thế hệ người mẫu toàn năng và cùng nhau “đưa vị thế của người mẫu lên tầm cao mới”.

Ngọc Thanh