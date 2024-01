Làm sao để khởi động xe khi khóa thông minh hết pin?

(VTC News) -

Sau khoảng 1 - 2 năm sử dụng, năng lượng pin trong chìa khóa thường cạn kiệt khiến kết nối giữa ô tô và khóa bị chập chờn, khó bắt sóng. Nắm được cách khởi động ô tô khi chìa khoá thông minh hết pin, chủ xe có thể dễ dàng xử lý nhanh tình huống này.

Hiện nay, hầu hết các dòng ô tô đều được trang bị chìa khóa thông minh (smartkey) nhằm mang tới sự tiện lợi cho chủ phương tiện. Nhờ có smartkey, người lái chỉ cần bấm một nút bấm là có thể khởi động và tắt máy dễ dàng mà không cần tra khóa vào ổ.

Để tránh những trường hợp bất tiện thì người lái xe nên trang bị thêm chìa khóa cơ để đề phòng khi hết pin. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng tính năng thông minh này, khá nhiều chủ xe rơi vào trường hợp “dở khóc, dở cười” khi để chìa khóa hết pin và không thể kết nối với xe như bình thường.

Cách khởi động ô tô khi chìa khoá thông minh hết pin

Chủ phương tiện khi thấy chìa khóa và xe kết nối chập chờn, khó nhận sóng thì rất có thể pin gắn trên chìa khóa đã cạn kiệt. Lúc này, để khởi động ô tô khi smartkey hết pin, chủ xe nên thực hiện theo 4 bước dưới đây:

Bước 1: Rút chìa khoá gắn kèm trên khoá thông minh

Hầu hết khóa thông minh trên ô tô hiện nay đều được thiết kế gắn kèm chìa khóa cơ, phòng khi chìa khóa điện tử hết pin hoặc gặp trục trặc.

Thiết kế chìa khóa thông minh hiện nay đều có chốt/nút giữ chìa khóa cơ. Người dùng chỉ cần nhấn chốt tách chìa khóa cơ ra khỏi chìa khóa thông minh để sử dụng.

Bước 2: Dùng chìa khoá cơ để mở cửa xe

Lái xe sử dụng chìa khóa cơ tra vào ổ khóa trên tay nắm cửa để mở cửa xe ô tô theo cách truyền thống.

Bước 3: Khởi động ô tô khi chìa khoá thông minh hết pin

Tùy vào từng dòng xe mà chìa khóa thông minh sẽ được tích hợp các tính năng khác nhau. Do đó, chủ phương tiện nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng ô tô để xác định cách đề máy khởi động xe.

Một số mẫu xe có khe cắm chìa khóa thông minh để khởi động máy trong trường hợp cần thiết. Khe cắm chìa khóa thường được thiết kế ở một số vị trí như:

Dưới nút Start/Stop

Trên trục vô lăng

Dưới bảng điều khiển điều hòa

Giữa khu vực của hai ghế trước

Trong hộc đồ dưới bệ tỳ tay

Nên trang bị thêm chìa khoá cơ. (Ảnh minh họa).

Người lái sau khi xác định được vị trí khe cắm, sử dụng chìa khóa cơ tra vào ổ khóa để khởi động động cơ như bình thường.

Chủ xe cần lưu ý, một số dòng ô tô dùng hệ thống Smartkey thế hệ thứ ba sẽ không có khe cắm chìa. Do đó, để khởi động xe trong tình huống khẩn cấp, người lái chỉ cần dùng đầu không có chìa cơ của chìa khóa thông minh nhấn vào nút start/stop thay vì bấm bằng tay như bình thường.

Bước 4: Thay pin mới cho chìa khoá thông minh

Năng lượng pin trong chìa khóa thông minh hết nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết, tần suất sử dụng xe…Người điều khiến xe nên thay pin khi nhận thấy chìa khóa thông minh có dấu hiệu chập chờn, khó nhận sóng hoặc pin bị hư hỏng.

Thao tác thay pin cho chìa khóa thông minh khá đơn giản, chủ phương tiện có thể ngay tại nhà để tối ưu chi phí. Lưu ý, mỗi chìa khóa thông minh có thể sẽ sử dụng loại pin khác nhau nên lái xe cần xác định đúng mã pin trước khi mua.

Những lưu ý khi sử dụng chìa khoá thông minh ô tô

Trong quá trình sử dụng chìa khóa thông minh người dùng cần lưu ý, không phải mọi trường hợp khóa điện tử và xe không thế kết nối cũng do hết pin. Tình trạng kết nối kém có thể do một số nguyên nhân khác như người dùng đứng quá xa, chìa bị nhiễm sóng, chìa hỏng do bảo quản không đúng cách…

Duy trì khoảng cách phù hợp giữa chìa khóa ô tô và xe

Khoảng cách lý tưởng để chìa khóa thông minh hoạt động hiệu quả là 70cm đến 1m. Khi người dùng đứng quá xa, ô tô sẽ khó để nhận được tín hiệu từ chìa khóa thông minh.

Bên cạnh đó, chìa khóa thông minh hoạt động dựa trên cơ chế sóng điện tử, tính năng cảm ứng rất nhanh nhạy. Do đó, người dùng cần kiểm tra kỹ cửa xe đã khóa trước khi rời đi để đảm bảo ngăn chặn kẻ trộm đột nhập ngoài ý muốn. Chủ sở hữu phương tiện xác nhận cửa xe đã thật sự khóa chưa bằng cách kiểm tra đèn hiệu nhấp nháy, còi xe báo hiệu theo đúng chỉ dẫn trên từng dòng xe.

Không nên để chìa khóa ô tô gần thiết bị điện tử, đồ đạc

Người dùng cần lưu ý không nên để chìa khóa xe tiếp xúc gần với điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, điều này dễ ảnh hưởng đến sóng từ của chìa khóa.

Bên cạnh đó, chủ xe cần tránh để vật nặng lên chìa khoá, hoặc để chìa khóa gần nhiều đồ đạc như quần áo, các loại chìa khóa, phụ kiện khác. Những vật này có thể ảnh hưởng đến bộ phận đánh lửa của khóa xe.

Do đó, người dùng nên hạn chế treo chìa khóa thông minh với những phụ kiện khác, hoặc tách riêng chìa khóa thông minh ô tô để đảm bảo khóa hoạt động hiệu quả.

Tránh để ô tô bị nhiễm sóng

Chìa khóa thông minh được ví như một thiết bị phát sóng radio, có khả năng phát ra bước sóng ngắn trùng khớp với sóng đã lưu trữ trên ô tô và ra lệnh mở/đóng cửa xe trong một khoảng cách nhất định. Bởi vậy, chìa khóa thông minh có thể bị vô hiệu hóa do nhiễu xạ.

Một số trường hợp chìa khóa thông minh ô tô có thể không hoạt động khi bị che khuất bởi vật kim loại hay đặt gần các chìa khóa từ khác.

Người lái cũng nên tránh đậu xe và đặt chìa khóa thông minh gần những nơi có tần sóng lớn như trạm radio, đài truyền hình, sân bay, nguồn phát điện hay các thiết bị phát sóng điện từ khác để đảm bảo khóa hoạt động bình thường.