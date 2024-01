(VTC News) -

Thương mại điện tử phát triển siêu tốc và mua sắm trực tuyến đã trở thành phương thức tiêu dùng chủ yếu ở các đô thị. Bên cạnh sự tiện lợi của việc "chỉ cần nhấp chuột và chờ nhận hàng", người tiêu dùng cũng phải đối mặt với những cạm bẫy, rủi ro khi giao dịch được thực hiện trên thế giới ảo. Làm gì để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến là vấn đề được hầu hết mọi người quan tâm hiện nay.

Làm gì để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến?

Ngày nay, chúng ta có thể mua gần như mọi thứ qua mạng. Những rủi ro khi mua hàng online không chỉ là sự không chắc chắn về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa mà còn bao gồm cả việc bị lộ thông tin cá nhân, nhất là dữ liệu tài chính. Có một số cách giúp hạn chế những rủi ro này.

Chọn cửa hàng trực tuyến đáng tin cậy

Người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm trên những trang trực tuyến đáng tin cậy.

Các cửa hàng trực tuyến đáng tin cậy luôn có thông tin liên lạc rõ ràng, công khai những đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giúp mỗi khách hàng có thể kiểm tra, đánh giá về uy tín của cửa hàng đó.

Không trả lời bất kỳ email khẩn cấp nào được soạn thảo cẩn thận

Một số người mua vẫn duy trì liên lạc cá nhân với người bán sau khi mua hàng và có thể rơi vào bẫy do những người bán vô đạo đức "thiết kế" cẩn thận.

Hỏi rõ hàng có được đổi trả không

Đừng quên để tâm xem mặt hàng bạn định mua có được đổi, trả lại hay không để tránh mang lại cho mình sự phiền phức. Việc mua hàng online khó tránh khỏi những lúc nhận được sản phẩm không vừa ý. Do đó, chính sách đổi, trả hàng sẽ giúp bạn an tâm phần nào khi mua trực tuyến.

Giữ bằng chứng giao dịch

Bạn nên chú ý lưu trữ các hồ sơ và thông tin giao dịch khác nhau, chẳng hạn như email, hồ sơ trò chuyện và các bằng chứng khác, cũng như các tài liệu giao dịch điện tử để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến. Khi nhận món hàng có giá trị, nên kiểm tra xem chúng có đảm bảo chất lượng, giấy chứng nhận bảo hành… hay không, đồng thời yêu cầu hóa đơn, biên lai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn khi trả lại hàng.

Chọn phương thức thanh toán an toàn

Làm gì để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến? Hãy chọn phương thức thanh toán an toàn. (Ảnh: Quail Creek Bank)

Làm gì để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến? Hãy kiểm tra thật kỹ trước khi bấm nút đồng ý chuyển tiền khỏi tài khoản của mình. Bạn nên tính toán kỹ giá sản phẩm là bao nhiêu, phí vận chuyển, chi phí đóng gói…là bao nhiêu và chỉ trả đúng số tiền đã thỏa thuận khi nhận sản phẩm.

Nói một cách tương đối, các phương thức thanh toán được bên thứ ba đảm bảo thường an toàn hơn so với thanh toán ngân hàng trực tuyến, chuyển tiền và các phương thức khác. Hầu hết những người bị lừa đảo khi mua sắm trực tuyến đều bỏ qua nền tảng giao dịch của bên thứ ba và thực hiện giao dịch trực tiếp.

Do đó, công nghệ bảo mật và dịch vụ khách hàng của các ngân hàng đôi khi sẽ là vị cứu tinh cho bạn khi gặp rủi ro.

Ngăn chặn tiết lộ thông tin cá nhân

Rất nhiều người tiêu dùng bị lừa đảo khi mua bán hoặc mất thông tin cá nhân do chính thiết bị giao dịch của mình không an toàn. Vì vậy, trước khi nhập những thông tin cá nhân, hãy chắc chắn rằng máy tính, điện thoại của bạn an toàn, đã được cài đặt hoặc cập nhật các phần mềm diệt virus và các biện pháp bảo mật khác.

Để tránh rủi ro khi mua sắm trực tuyến, nếu đối tác đòi cung cấp mã pin, mật khẩu ngân hàng hoặc các thông tin cá nhân khác không liên quan đến giao dịch, hãy lập tức ngừng giao dịch và kiểm tra. Người bán chỉ cần nhận được đúng số tiền bạn trả cho việc mua hàng hóa, dịch vụ. Việc yêu cầu mã pin, mật khẩu ngân hàng hoặc các thông tin nhạy cảm khác là dấu hiệu rất rõ ràng cho những hành vi ăn cắp, lừa đảo.