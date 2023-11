Lâm Bảo Châu khen Lệ Quyên là 'thợ hát'

(VTC News) -

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng sau tập đầu tiên lên sóng. Phía sau hậu trường, nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các tiết mục trình diễn của các chị đẹp cũng vừa được hé lộ.

Việc Lâm Bảo Châu nhận lời mời làm tham gia với vai trò MC, cùng sự góp mặt của Lệ Quyên đã thu hút sự chú ý từ khán giả. Tham gia cùng chương trình, cặp đôi gần như không có khoảng cách khi liên tục "dính như sam".

Trước khi biểu diễn, Lệ Quyên tự tin cho biết: “Thực ra tôi chưa bao giờ biểu diễn trong tâm thế này nên cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Tuy nhiên tôi đang cảm thấy rất hào hứng. Đây như một trải nghiệm mới của tôi nên thấy rất tuyệt vời”.

Lệ Quyên và bạn trai "dính như sam" tại chương trình.

Về phía Lâm Bảo Châu, anh tự tin cho hay, tương tự với những lần lên sân khấu trước đây, Lệ Quyên luôn có sự bị chu đáo cho những lần biểu diễn của mình và khẳng định chắc nịch rằng bạn gái đang tự tin 100% trước khi cất giọng.

Anh cũng khẳng định thêm Lệ Quyên là “thợ hát” nên không có điều gì khiến mình phải lo lắng. Phản ứng trước điều này, Lệ Quyên bật cười kêu áp lực trước lời khen có cánh của người yêu.

Nói thêm về việc tham gia chương trình, Lệ Quyên cho hay: “Tôi sẽ tìm cách thể hiện là sao cho thật khác. Tôi sẽ lột xác với hình ảnh bình thường, hiệu quả và phù hợp với khả năng của mình nhất. Tất nhiên, tôi sẽ không biểu diễn những vũ đạo điêu luyện như các bạn trẻ có thế mạnh về yếu tố này được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để khán giả có thể thấy mình đã cố gắng đến mức nào để có những kết quả như vậy”.

Lệ Quyên chia sẻ trong hậu trường.

Cũng là một thành viên biểu diễn trong tập đầu, Diệp Lâm Anh tâm sự đang rất nhớ con nhỏ vì bản thân phải di chuyển xa ghi hình mà không được ở cạnh con chăm sóc.

“Tâm lý của tôi vẫn chưa sẵn sàng vào nhà chung để sống cùng với các chị đẹp đâu, vì mới đi quay một lúc đã nhớ con lắm rồi. Dù xa con nhưng tôi cũng yên tâm một phần vì ở nhà có bà ngoại chăm. Đến với chương trình lần này, tôi cảm thấy xứng đáng khi bỏ ra thời gian quý báu của mình", cô chia sẻ.

H'Hen Niê chưa hài lòng với tiết mục của mình.

Ở phía sau hậu trường, Hoa hậu H’Hen Niê tự đánh giá thấp bản thân và mong muốn mang đến phần trình diễn tốt hơn. Cô chia sẻ: “Nếu chấm trên thang điểm 10 thì tôi sẽ tự cho mình 2 điểm. Lý do vì tôi hát có phần quên lời, nên có một đoạn nhỏ chỉ nhảy thôi. Biết rằng sẽ có cách xử lý những trường hợp này, nhưng trong phần trình diễn vừa rồi tôi cảm thấy mình chưa làm tốt. Lý do chắc chắn là do áp lực vì lần đầu tiên phải hát trên sân khấu”.

Tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ lên sóng vào ngày 4/11 lúc 21h15 trên VTV3 và 21h45 trên Youtube.