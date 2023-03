Lãi suất huy động tháng 3: Ngân hàng nào cao nhất?

(VTC News) -

Cập nhật bảng lãi suất huy động mới nhất của các ngân hàng thương mại trong ngày 1/3 cho thấy, lãi suất niêm yết cao nhất cho các khoản tiền gửi dưới 50 tỷ đồng hiện neo ở mức 9,5%/năm.

Tuy nhiên, với số tiền lớn hơn, vẫn có ngân hàng đưa ra lãi suất hấp dẫn tới 10,7%/năm. Cụ thể, 10,7%/năm là lãi suất niêm yết cao nhất tại Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) và cũng là mức huy động cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng. NamABank áp dụng lãi suất này cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12, 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ và được phê duyệt bởi Tổng giám đốc.

Đây không phải ngân hàng duy nhất áp dụng lãi suất trên 10%/năm. Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), khi gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn từ 13 tháng, khách hàng cũng được hưởng lãi suất tới 10,1%/năm.

Trừ hai ngân hàng trên, có tới 20 trong số 35 ngân hàng thương mại được khảo sát đang có lãi suất huy động cao nhất từ 9%/năm trở lên.

Ngân hàng Kỳ hạn 3 tháng Kỳ hạn 6 tháng Kỳ hạn 12 tháng Kỳ hạn 24 tháng Agribank 5,4 6,1 7,4 7,4 Vietcombank 5,4 6 7,4 7,4 Vietinbank 5,4 6 7,4 7,4 BIDV 5,4 6 7,4 7,4 ABbank 6 8,6 9,1 9,2 Bắc Á Bank 6 9,3 9,4 9,5 Bảo Việt Bank 6 9,3 9,5 9 CBbank 3,95 7,2 7,5 7,55 Đông Á Bank 6 9,35 9,5 9,5 GPBank 6 8,9 9,1 9,2 Hong Leong Bank 6 9,1 8,9 - Kiên Long Bank 6 9,3 9,5 9 MSB 6 9,3 9,4 9,5 Nam Á Bank 5,9 9,1 9,5 9,3 NCB 6 9,3 9,45 9,45 OCB 5,95 9 9,3 9,3 Oceanbank 6 8,9 9 9,2 PVCombank 6 9,5 9,5 9,5 Sacombank 6 8,3 8,6 8,8 Saigonbank 6 9,2 9,4 9,3 SCB 6 9,5 9,5 9,45 SHB 6 8,42 8,42 8,82 Techcombank 6 8,7 8,7 8,7 TPbank 5,95 7,8 8,2 8,35 VIB 6 8,7 8,6 8,8 Việt Á Bank 6 9,3 9,5 9,5 Vietcapitalbank 6 8,6 9 9 VPbank 6 8,9 9,3 9,4

8 ngân hàng được cấp chỉ tiêu tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) năm 2023 cho 8 tổ chức tín dụng.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, room tăng trưởng tín dụng của MSB năm nay được cấp là 13,5% tăng so với năm 2022 là 9,5%. Đây cũng là ngân hàng duy nhất được cấp tăng trưởng tín dụng cao hơn so với năm 2022.

Còn lại các ngân hàng: HDBank được cấp room là 11% giảm so với 15% của năm 2022. Tương tự, ACB là 9,8% so với năm 2022 là 10%; VIB là 9,5% so với năm ngoái là 10%; TPBank là 9,1% thấp hơn so với năm 2022 là 11,5%; VPBank và MBB cùng ở tỷ lệ là 9% so với năm trước là 15%...

Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng. Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường và đề nghị của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với tổ chức tín dụng phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 01.

Công Hiếu