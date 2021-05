Lady Luxury Night - đêm tiệc hoành tráng ra mắt Happy Women vùng Hà Nội 1

(VTC News) -

Khung cảnh diễn ra chương trình “Lady Luxury Night” - Happy Women Leader Network Global ra mắt ban điều hành Happy Women vùng Hà Nội 1.

Lady Luxury Night diễn ra tối 20/04 tại khách sạn dát vàng 6 sao Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake. Buổi tiệc là dịp đánh dấu cột mốc đầu tiên hình thành Happy Women vùng Hà Nội 1 - một trong 10 vùng trực thuộc Happy Women khu vực Hà Nội, nằm trong chiến lược tái cấu trúc hình thành Vùng của Chủ tịch sáng lập và điều hành mạng lưới Bùi Thanh Hương nhằm tạo group mở, hỗ trợ hội viên doanh nghiệp kết nối giao lưu, chuyên nghiệp hóa và phát huy sức mạnh của tập thể.

Happy Women vùng Hà Nội 1 do doanh nhân Trần Thị An đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, gồm hai chapter trực thuộc là Happy Women Flames và Happy Women Family do doanh nhân Lê Thanh Thúy và doanh nhân Nguyễn Tú Quyên điều hành.

Chủ tịch sáng lập và điều hành mạng lưới Happy Women Leader Network Global - Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương ký kết thỏa ước giao trách nhiệm với Chủ tịch Happy Women vùng Hà Nội 1 - Nữ hoàng doanh nhân Trần Thị An.

Chương trình được doanh nhân Trần Thị An lên kế hoạch, cùng với sự tham mưu của Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương và sự đồng hành của Ban lãnh đạo Happy Women Vùng Hà Nội 1 đã diễn ra vô cùng thành công và đọng lại rất nhiều cảm xúc.

Đêm tiệc Lady Luxury Night là sự hội ngộ của hơn 200 nữ lãnh đạo Happy Women vùng Hà Nội 1, với sự có mặt của các vị khách quý là những doanh nhân, người nổi tiếng luôn đồng hành cùng mạng lưới.

Ban điều hành Global chính thức bổ nhiệm Chủ tịch vùng, Chủ tịch 2 Chapter Happy Women Flames và Happy Women Family cùng các Phó chủ tịch vùng.

Buổi tiệc có chủ đề "Những người dẫn đầu”, mang ý nghĩa về những người phụ nữ tiên phong, dám nghĩ, dám làm và đi đầu trong hành động. Đây cũng chính là thông điệp mà các nữ doanh nhân Happy Women vùng Hà Nội 1 gửi gắm tới cộng đồng nữ doanh nhân. Chỉ cần dám ước mơ, có kế hoạch cho ước mơ đó và tiên phong, quyết liệt trong hành động, chắc chắc bạn sẽ thành công.

Ban điều hành Global ký kết thỏa ước giao nhiệm vụ cho 2 Chủ tịch Chapter Happy Women Flames - Lê Thanh Thúy; Happy Women Family - Nguyễn Tú Quyên.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ban điều hành Global, Chủ tịch Bùi Thanh Hương và PCT Thường trực điều hành Đỗ Hương Ly chính thức trao quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch vùng Hà Nội 1 An Nhiên và các lãnh đạo Ban điều hành vùng Hà Nội 1 nhiệm kỳ 2021-2022.

Talkshow “Những người dẫn đầu” với sự góp mắt của Chủ tịch Happy Women vùng Hà Nội 1 - Trần Thị An ; Host - PCT Thường trực điều hành Global - Đỗ Hương Ly; Ca nhạc sĩ Dương Trường Giang; Ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên cùng Doanh nhân Đoàn Thu.

Đồng thời, Chủ tịch Bùi Thanh Hương cùng Chủ tịch vùng Hà Nội 1 An Nhiên đã cùng ký kết thỏa ước giao nhiệm vụ cho 2 tân Chủ tịch 2 Chapter Happy Women Flames, Happy Women Family và các lãnh đạo trong vùng nhiệm kỳ 2021-2022. Kể từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, Happy Women luôn giữ vững mục tiêu tạo nên cộng đồng những người phụ nữ hạnh phúc. Bắt đầu với chỉ hơn 20 thành viên, đến nay mạng lưới đã quy tụ hơn 5000 nữ doanh nhân trên khắp mọi miền tổ quốc và ở 15 quốc gia khác. Những nữ doanh nhân đã đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thiện bản thân và trao đi những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Những hành động nhân văn ấy đã giúp cho Happy Women ngày càng được yêu mến và vững mạnh.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, tổ chức mạng lưới đều hướng về mục tiêu cao đẹp là xây dựng cộng đồng nữ doanh nhân uy tín, văn minh, đoàn kết lan tỏa niềm hạnh phúc, sự tự hào và truyền cảm hứng về sự hoàn thiện vẻ đẹp hình thể – tâm hồn đến tất cả những phụ nữ trên toàn cầu.