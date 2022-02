Lady Gaga diễn xuất cực 'đỉnh' khi đóng 'quả phụ đen' trong 'Gia tộc Gucci'

(VTC News) -

Sự chuẩn bị chu đáo cho vai diễn trong "Gia tộc Gucci" của Lady Gaga đã giúp cô dần khẳng định tên tuổi Gaga trong làng điện ảnh khi thu về nhiều đề cử và giải thưởng sáng giá.

Sự nghiệp xuất chúng

Nữ chủ nhân của giải thưởng Oscar, Quả Cầu Vàng và 12 giải thưởng Grammy này hiện là một trong số những nghệ sỹ có số lượng đĩa tiêu thụ cao nhất mọi thời đại. Cô cũng là một trong số những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội với hơn 55 triệu like trên Facebook, hơn 83 triệu người theo dõi trên Twitter và 49 triệu người theo dõi trên Instagram.

Lady Gaga

Không lâu sau khi lấn sân sang mảng phim ảnh, Gaga tạo tiếng vang nhờ giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt "American Horror Story: Hotel". Một năm sau, Gaga sánh vai cùng Bradley Cooper trong tình khúc "A star is born". Màn nhập vai thuyết phục trong phim đã mang về cho cô đề cử Oscar, đề cử Quả cầu Vàng cùng các giải thưởng Hội Phê bình phim Quốc gia và Sự lựa chọn của giới phê bình cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Gia nhập hàng ngũ sao của "Gia tộc Gucci"

Trong một bộ phim quy tụ rất nhiều ngôi sao trải dài qua các thế hệ, màn trình diễn của Lady Gaga không hề bị lu mờ, mà còn khiến khán giả quên mất trước mặt họ là một minh tinh nhạc pop. Cô đã mang đến một Patrizia quyết liệt, nồng nhiệt, tham lam với nét Ý điển hình.

Lady Gaga đảm nhận vai Patrizia Reggiani.

Patrizia khiến cuộc đời Maurizio (Adam Driver) rung chuyển trong cơn lốc tình dục và niềm vui không thể cưỡng lại. Người phụ nữ kiểm soát nhà Gucci từ hai phía: một mặt, đó là vị thế người con dâu đã mang họ Gucci. Mặt khác, đó là tình yêu và thao túng đối với Maurizio – khi ấy vẫn còn nhìn nhận chuyện kinh doanh gia đình bằng con mắt khinh miệt.

Trong phim Lady Gaga sánh đôi với nam tài tử Adam Driver.

Lady Gaga sải bước với khí chất tự tin từ đầu đến cuối phim, dữ dội với đôi mắt sắc như dao cạo trong tâm thế một kẻ thắng. Tờ The New Yorker cho rằng Lady Gaga là điểm nhấn trong toàn bộ câu chuyện, trong khi tờ Vanity Fair thừa nhận nữ diễn viên đem đến những khía cạnh mềm mỏng, đáng cảm thông nếu so với hình tượng ngoài đời của Patrizia Reggiani.

Vai diễn được chuẩn bị kỹ càng

Đạo diễn Ridley Scott chia sẻ trong một video hậu trường: “Tôi đã cực kỳ tò mò về Lady Gaga, đặc biệt là kể từ sau khi xem 'A Star is Born'. Khi tôi thấy cô ấy trong phim tôi đã nghĩ, đây là một cỗ máy sáng tạo đích thực”, Đạo diễn Scott chia sẻ. “Một nghệ sỹ giải trí, một ca sỹ, một nhà sản xuất, một nhạc sỹ sáng tác, một tài năng không thể phủ nhận. Sau đó, chúng tôi đã gặp nhau và ngay lập tức tôi đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về cô ấy".

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Lady Gaga tiết lộ rằng cô đã sống với giọng Ý trong 9 tháng, ngay cả những lúc không quay phim cho "Gia tộc Gucci". Cô cũng thường xuyên ăn bánh mì và pasta thay vì chế độ ăn thông thường. Gaga nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng và tự mình viết ra 80 trang tiểu sử nhân vật. Quá trình trang điểm cũng là một nỗi khổ riêng khi hàng ngày cô phải dậy từ 3 giờ sáng để bắt đầu 5 tiếng đồng hồ hóa trang, đội tóc giả.

Nữ diễn viên chia sẻ về những chấn thương tâm lý mà mình trải qua sau khi sống như một người khác trong một thời gian dài: “Dù ở đâu, trên phim trường hay trong khách sạn, tôi nhận ra mình cũng đang nói chuyện và hành xử hệt như Reggiani. Tôi nhớ một ngày nọ tôi đã đến Ý, đội mũ và quyết định đi dạo. Tôi không đi dạo đã hai tháng rồi và lúc đó tôi rất hoảng sợ”. Trong một số cảnh cao trào cảm xúc, Gaga thường tự liên hệ với những biến cố của bản thân trong quá khứ. Điều đó khiến ngôi sao rơi vào trạng thái kiệt sức. Đó là lý do y tá luôn túc trực trên phim trường của "Gia tộc Gucci".

Vai Patrizia Reggiani đem về cho Lady Gaga hàng loạt đề cử trong đó có Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh, Satellite Awards, đề cử từ Hội Phê bình phim New York, Giải thưởng Phim do các nhà phê bình bình chọn, Hiệp hội Phê bình Hollywood, Giải thưởng quốc tế AACTA… Sau "A star is born", một lần nữa ngôi sao này khẳng định tài năng điện ảnh không thua kém gì sự nghiệp ca hát rực rỡ.