La Villa Green City - Lực hút nhà đầu tư đến từ đâu?

Theo giới đầu tư, vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, dự án tiến độ tốt và đặc biệt giá mềm là những lý do các nhà đầu tư “săn đón” dự án này. Sau Bình Dương, Đồng Nai,… Long An là thị trường tiếp theo mà các nhà đầu tư “nhắm” đến.

Bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, La Villa Green City được quy hoạch là khu đô thị tầm vóc và đáng sống bậc nhất Long An.

Long An – nơi La Villa Green City toạ lạc - bây giờ có nhiều điểm tương đồng so với thị trường bất động sản Bình Dương cách đây khoảng 5 – 10 năm trước. Thời điểm đó, giá đất Bình Dương chỉ khoảng 5 – 6 triệu đồng/ m2, hiếm dự án giá cao hơn 10 triệu đồng/ m2. Nhưng hiện tại, giá đất trung bình tại Bình Dương đạt khoảng 13,8 triệu đồng/ m2; nhà phố/biệt thự khoảng 40-60 triệu/m2. Nhiều nhà đầu tư Bình Dương gom đất nhiều năm trước hiện đã có trong tay khối tài sản lớn.

Anh Thạnh – một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại TP.HCM đang dịch chuyển nguồn vốn đầu tư xuống phía tây thành phố để đón đầu cơ hội tăng trưởng của tỉnh Long An. Anh đánh giá mức giá bất động sản tại TP.HCM đã đạt ngưỡng khá cao, dư địa tăng đang dần bị thu hẹp, nhà đầu tư sẽ lựa chọn mở rộng thị trường. “Thành phố Tân An, tỉnh Long An là thị trường vùng ven rất hấp dẫn cả về sản phẩm, giá và đặc biệt hạ tầng cho tiềm năng sinh lời lớn”, anh Thạnh chia sẻ.

Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất nơi trung tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An, La Villa Green City có 2 mặt tiền gồm quốc lộ 1A, Hùng Vương nối dài – là cửa ngõ lưu thông chính kết nối với TP.HCM và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. La Villa Green City thừa hưởng hệ thống giao thông, hạ tầng đồng bộ của thành phố Tân An và tỉnh Long An.

La Villa Green City đã hiện hữu và sẵn sàng đón cư dân về ở.

Các hoạt động giao thương, kinh tế, vận tải và du lịch,… nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM hầu hết qua những tuyến đường huyết mạch của thành phố Tân An. Riêng các hoạt động này sẽ thúc đẩy nhu cầu sở hữu bất động sản vá giá trị bất động sản Tân An tăng cao trong tương lai.

Hơn nữa, trong khoảng 5 năm trở lại, hạ tầng Long An có sự đầu tư, tạo diện mạo đô thi hiện đại, năng động, thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn về đây. Tỉnh Long An nằm trong nút giao của các tuyến cao tốc như TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành , cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư).

Ngoài ra tuyến quốc lộ N1 cũng chuẩn bị được đầu tư xây dựng, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn đang được đầu tư, dự kiến khi hoàn thành, sẽ tạo ra một trục phát triển mới kết nối Long An với hệ thống cảng quốc tế Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành.

La Villa Green City - Một trải nghiệm sống xứng tầm, một tài sản tích luỹ giá trị và một sản phẩm đầu tư sinh lời lớn.

Là thị trường mới đầy tiềm năng nhưng giá bất động sản Tân An cũng đang ở mức mềm. Hiện mức giá của La Villa Green City chỉ từ 6 – 7 triệu đồng/ m2 – mức giá hấp dẫn đối và cơ hội tăng giá lý tưởng đối với dự án được xây dựng hoàn chỉnh và có quy mô xứng tầm tại vùng ven TP.HCM.

Theo anh Tấn – Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM: “Cơ hội đầu tư bất động sản tốt thường không hiện rõ để tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Với những nhà đầu tư nhanh nhạy, họ nhìn thấy tầm nhìn dài hạn từ thị trường mới – nơi “miếng bánh” chưa bị chia sẻ quá nhiều. Thị trường Long An mới bắt đầu được chú ý, là nơi giá đang ở mức khởi điểm, tôi tin giá đất sẽ tăng theo hạ tầng”.

Quy hoạch tiêu chuẩn đô thị mới hiện đại và xanh mát làm hình mẫu cho khu vực cũng chính là điểm cộng để nhà đầu tư dễ dàng quyết định xuống tiền mua bất động sản tại La Villa Green City. Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện tới 95% và sẵn sàng đón cư dân về ở. Theo giới chuyên gia, những sản phẩm hiện hữu, tốc độ tăng giá thường cao hơn từ 10% – 15% so với sản phẩm cùng phân khúc.