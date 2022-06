La Queenara - 'tín hiệu tích cực' của thị trường bất động sản Quảng Nam

(VTC News) -

Du lịch Đà Nẵng – Quảng Nam “sau cơn mưa, trời lại sáng”

2 năm đại dịch COVID-19 làm cho ngành du lịch toàn cầu rơi vào khủng hoảng, thì từ đầu năm đến nay du lịch Đà Nẵng – Quảng Nam đã phục hồi trở lại rất mạnh. Sở hữu cái “duyên ngầm”, Đà Nẵng – Hội An thu hút hàng chục triệu lượt khách nội địa và quốc tế mỗi năm, thậm chí, nhiều khách du lịch đã quay lại nhiều lần.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng 50-75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới. Trong đó Đà Nẵng – Hội An là một trong những điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.

Đặc biệt, Quảng Nam là 1 trong những điểm đến du lịch hàng đầu năm 2022 bởi ưu ái được thiên nhiên ban tặng cho những “nguyên liệu” thiên tạo lẫn nhân tạo để phát triển du lịch đa ngành như du lịch biển, du lịch sinh thái, các xu hướng mới “hậu COVID-19” sẽ có nhu cầu lớn như du lịch sức khỏe - wellness, staycation...

Du lịch trở lại cũng chính là “cánh cửa mở ra” cho bất động sản tại đây, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Với nhu cầu tìm kiếm địa điểm du lịch nghỉ dưỡng xanh, gần gũi với thiên nhiên tốt cho sức khoẻ và nhu cầu làn sóng “ngôi nhà thứ hai” có tiện ích cao cấp, khác biệt, cũng đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ.

Chính vì vậy, bất động sản Quảng Nam đã đến lúc “thức giấc” với hàng loạt tín hiệu tích cực từ nhu cầu mở rộng đô thị, những quy hoạch đột phá hay đặc biệt là hạ tầng giao thông liên khu phát triển.

Theo đó, dự án khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km được 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất triển khai; đặc biệt, tuyến sông này quy hoạch 15 cây cầu. Việc này sẽ gia tăng khả năng kết nối những điểm du lịch nổi tiếng của hai bên, tối đa khai thác tuyến du lịch nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An theo tuyến sông Cổ Cò và tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm.

La Queenara – Thành phố kết nối di sản quốc tế Hội An – Đà Nẵng

Trên tiêu chí để đón sóng du lịch, La Queenara đang là dự án đáng được mong chờ nhất trên cung đường biển tỷ đô Đà Nẵng – Hội An khi thừa hưởng vị trí đắt giá “trước biển, sau sông, kề di sản, tâm giao lộ”, một mặt tiếp giáp sông Cổ Cò và cách biển An Bàng chỉ 200m, trục chính tuyến đường dẫn cầu Ông Điền (cầu Nguyễn Huy Hiệu) đến Phố cổ Hội An.

Từ đây, La Queenara trở thành hạt nhân kết nối tại khu vực với quy mô trên 200ha tích hợp đa dạng trên 200 tiện ích đẳng cấp như: bãi biển riêng, bến du thuyền, sân golf, xưởng cà phê thế giới, trung tâm thương mại, nhà hàng, trung tâm văn hoá - nghệ thuật - thể thao đa năng, trường liên cấp quốc tế, phòng khám đa khoa vừa đáp ứng không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, lưu trú cho hàng triệu lượt du khách đến Hội An, vừa là nơi sinh sống tiện nghi - hiện đại cho cư dân.

Thành phố kết nối di sản quốc tế còn mang đến cho những chủ nhân cảnh quan nghỉ dưỡng cùng bầu không khí đậm chất nghệ thuật. Dự án có mật độ xây dựng dưới 30% theo tiêu chuẩn của các resort, tỷ lệ cây xanh/người gấp chuẩn 20 lần, 100% các căn shoptel, shopvilla và mini resort đều có 2 mặt tiền, bể bơi, sân vườn thiết kế riêng.

Vượt xa khỏi những chuẩn mực thông thường của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, La Queenara với lối thiết kế theo xu hướng thiết kế “mở”- open building, “trước kinh doanh – sau nghỉ dưỡng, trong tĩnh ngoài động” mang hơi thở của kiến trúc Pháp và nét Hội An xưa cùng các xu hướng hiện đại nhằm tạo nên dự án đa chức năng phát huy tối đa công năng diện tích sử dụng, kiến tạo nên một khu đô thị độc đáo và thời thượng.

Đặc biệt, sản phẩm Homeliday phức hợp tại La Queenara với yếu tố sở hữu lâu dài mang đến khả năng khai thác dòng tiền hiệu quả. Các nhà đầu tư tại La Queenara dễ dàng sử dụng đa mục đích, vừa để ở, vừa kinh doanh dịch vụ, cho thuê lưu trú.

Điều đó hứa hẹn dự án sẽ là thỏi nam châm “hút khách” về Hội An nhờ hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng, thiết kế cảnh quan đặc sắc và những công trình điểm đến trên một diện tích đến 200ha khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản PEAKHOMES Hotline: 1900 099 914 Website: www.laqueenara.vn