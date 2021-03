Kỳ vọng lớn vào bất dộng sản Nam Phú Quốc

(VTC News) -

Bắt “sóng” giai đoạn đầu

Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng GĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Môi giới BĐS Alpha cho biết, từ khi Phú Quốc lên TP, số nhà đầu tư quan tâm đến BĐS nơi đây tăng đột biến. Phân khúc họ hướng tới là BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng, nhằm đón đầu xu thế khi hết dịch, các đường bay quốc tế hoạt động trở lại.

“Một trong những yếu tố thu hút đầu tư địa ốc tại Phú Quốc là thị trường BĐS đảo Ngọc còn khá non trẻ, giá còn thấp so với các thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển. Ví như giá đất cao nhất tại Nha Trang hiện nay lên đến cả tỷ đồng/m2, trong khi đó, đất Phú Quốc cao nhất cũng mới vài ba trăm triệu đồng/m2. Do vậy, tiềm năng gia tăng giá trị của BĐS ở đây rất lớn, cơ hội đầu tư còn nhiều”, ông Sơn phân tích.

BĐS Phú Quốc mới đang ở giai đoạn đầu phát triển.

Đồng quan điểm, bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam chia sẻ: đầu tư vào BĐS Phú Quốc giai đoạn này, đặc biệt tại những khu vực có hệ sinh thái quy mô, bài bản, điển hình như Nam Phú Quốc là bắt đúng sóng, hứa hẹn tiềm năng phát triển trong tương lai. Bởi dự kiến, dân số Phú Quốc sẽ tăng gần 3 lần đến năm 2030. Ngoài ra, với những chính sách đầu tư ưu đãi vào Phú Quốc thì thời gian tới, làn sóng đầu tư vào TP này cũng tăng mạnh. Số lượng nhân sự cấp cao làm việc tại Phú Quốc tăng lên sẽ làm tăng nhu cầu phát triển các khu đô thị gắn liền với du lịch nhằm đáp ứng nguồn cầu về nhà ở và lưu trú trong tương lai.

Những năm gần đây, các chủ đầu tư trường vốn, có tầm nhìn dài hạn đang có xu hướng đầu tư hệ sinh thái du lịch “tất cả trong 1”, dựa trên 3 chân kiềng là BĐS cao cấp, vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng. Đây là điểm sáng cho các nhà đầu tư cá nhân vì BĐS trong hệ sinh thái như vậy sẽ bảo toàn giá trị, đồng thời là tiền đề cho sản phẩm tăng giá trong tương lai. Thực tế cho thấy, giá BĐS phát triển theo hệ sinh thái ở nhiều nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia đã nhanh chóng tăng cao. Ví như tại Sentosa, từ cuối 2004 đến 2008, giá trị căn hộ tăng 210% so với những dự án tương tự ở địa điểm khác của Singapore. Trong hệ sinh thái Genting – Malaysia, bất động sản cũng tăng giá vượt trội chỉ trong thời gian ngắn.

Nam Phú Quốc đang hình thành hệ sinh thái đẳng cấp quy mô quốc tế.

Theo quy hoạch, Phú Quốc không chỉ là TP du lịch mà còn là TP đa năng, nơi sống lý tưởng. Trong đó, Nam đảo có lợi thế lớn để tạo lập chuỗi các resort nghỉ dưỡng với tính chất khác biệt, như khu đảo trong đảo siêu cao cấp, đảo Hòn Thơm với định vị trở thành thương hiệu đảo tỷ phú. Nam đảo cũng rất phù hợp để quy hoạch trung tâm đô thị nén, mật độ cao, đa sắc thái và năng động 24/7, với một hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, tạo chuỗi các TP khác biệt với các tính chất riêng như TP nghệ thuật, văn hóa và lễ hội, TP sinh thái, TP thông minh, TP năng lượng…

Nam đảo sẽ bứt phá

Với định hướng sẽ trở thành thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của TP Phú Quốc, các BĐS gắn với du lịch, nghỉ dưỡng Nam đảo đang là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư khắp cả nước.

Giới chuyên môn cho rằng, Nam đảo đang là vùng đất mới giàu tiềm năng và phát triển năng động bậc nhất TP biển. Tại đây, chỉ sau 5 năm, Sun Group đã kiến tạo hệ sinh thái tầm cỡ quốc tế với gần 50 công trình thuộc 3 lĩnh vực: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp. Kết nối từ bờ đông sang bờ tây có: quần thể nghỉ dưỡng Mũi Ông Đội, quần thể nghỉ dưỡng – giải trí Bãi Kem, quần thể vui chơi giải trí – nghỉ dưỡng “thị trấn Địa Trung Hải”, quần thể vui chơi giải trí Hòn Thơm...

Các công trình, sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái có mối quan hệ tương hỗ, bổ trợ chặt chẽ và không ngừng được bổ sung để tạo thêm nhiều trải nghiệm thu hút du khách. Tại “thị trấn Địa Trung Hải”, bên cạnh các công trình biểu tượng đã hoàn thành như tổ hợp giải trí Central Village, tháp đồng hồ cao 75m, dự án shophouse Sun Premier Village Primavera, tới đây sẽ được bổ sung công trình Cầu Hôn, show Vortex, khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với các tòa tháp cao tầng đầu tiên ở Phú Quốc và hệ thống shophouse hướng biển đẳng cấp…

“Thị trấn Địa Trung Hải” đa sắc màu ở bờ Tây Nam Phú Quốc.

Đáng chú ý, các sản phẩm BĐS gắn với du lịch, nghỉ dưỡng ở đây được đánh giá cao về tính pháp lý do được quy hoạch bài bản, đầu tư kỹ về kiến trúc tạo nên những công trình mang tính biểu tượng.

Vì vậy, giá BĐS Nam đảo tăng mạnh suốt 5 năm qua, dự báo sẽ tăng đột phá chỉ sau 2-3 năm nữa. “BĐS tăng giá, bao giờ cũng phải có sự đầu tư tương xứng. Hiện nay, Phú Quốc quy hoạch rất tốt trên hành trình phát triển từ huyện đảo lên TP và đang hội tụ nhiều xung lực, lợi thế vượt trội hơn hẳn so với các thị trường BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng truyền thống khác. Quỹ đất đã được phân bổ cho các doanh nghiệp đến trước. Cơ hội cho doanh nghiệp đến sau đang khó dần vì quỹ đất khan hiếm. Giai đoạn này, cơ hội cho nhà đầu tư mua BĐS Phú Quốc còn rộng mở chứ 3-5 năm nữa chưa chắc có thể mua được sản phẩm tốt”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

Với uy tín, tiềm lực dồi dào và bề dày kinh nghiệm, Sun Group cũng liên tục tổ chức và đưa các lễ hội, sự kiện, show diễn đẳng cấp về Nam đảo. Ngày 19-20/3, show thời trang đỉnh cao Fashion Voyage #3 đã diễn ra tại Sun Premier Village Primavera, mở đầu cho chuỗi 12 mùa lễ hội sôi động suốt năm 2021 tại Nam Phú Quốc. Chuỗi lễ hội đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng sẽ thu hút dòng khách khổng lồ, đồng thời đem đến đời sống tinh thần phong phú, hấp dẫn cho các chủ nhân BĐS cũng như cư dân Nam đảo.

Fashion Voyage #3 mở màn cho chuỗi 12 mùa lễ hội sôi động suốt năm 2021 tại Nam Phú Quốc.

“Nam Phú Quốc hội tụ nhiều lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nguồn lực đầu tư để xây dựng đô thị thịnh vượng, năng động, hiện đại. Với các công trình đẳng cấp, đậm dấu ấn nghệ thuật, cùng chuỗi dịch vụ đa dạng, hấp dẫn, thế giới lễ hội sôi động, Nam đảo sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước, trở thành thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của Phú Quốc. Từ đó đem lại giá trị gia tăng không ngừng cho các BĐS nơi đây, bên cạnh khả năng sinh lời lớn từ việc kinh doanh, hoặc cho thuê… Dự kiến trong vài ba năm tới, BĐS Nam Phú Quốc sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, có khả năng vượt các thị trường đi trước như Đà Nẵng, Nha Trang…”, bà Trương Thị Nhài, Chủ tịch Liên minh BĐS Phú Quốc nhận định.