Kỷ niệm đón giao thừa khi đang trực chiến của hot boy Học viện An ninh

Chàng trai Nguyễn Duy Hưng luôn được thầy cô, bạn bè Học viện An ninh nhân dân ngưỡng mộ bởi tài năng MC, ca hát. Duy Hưng sinh năm 1993, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cậu từng tốt nghiệp bằng giỏi trường Trung cấp An ninh và vượt hàm một năm. Ra trường, Hưng được phân công về công tác tại phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Bình. Đến năm 2016, Duy Hưng thi và đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Hưng thực hiện bộ ảnh đón Xuân với cô bạn cùng quê Đinh Lan. Không chỉ hát hay, nam công an điển trai này còn rất đa tài. Hưng từng đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát sinh viên năm 2017; huy chương Vàng liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ 11 tổ chức tại Quảng Nam, thể loại phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình; đạt học viên giỏi năm học 2016-2017; cùng với đội chơi của Học viện ANND tham gia và giành giải Nhất cuộc thi Trường tôi là nhất do Trung ương Đoàn tổ chức. Ngoài ra, Hưng còn cùng các đội thi của liên chi, của lớp tham gia và giành nhiều giải thưởng như giải 3 cuộc thi Dân vũ, giải 3 cuộc thi Điều lệnh Công an nhân dân, giải Nhì cuộc thi Ánh sáng tháng 10 và nhiều giải thưởng khác. Gần đây nhất, Nguyễn Duy Hưng được Đoàn Bộ Công an trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Bộ. Bộ ảnh thực hiện tại vườn đào Nhật Tân, Hà Nội. Nam sinh điển trai này chia sẻ kỷ niệm nhớ nhất vào dịp Tết: "Đó những ngày trực tại đơn vị. Lúc đó, mình cùng các chiến sỹ làm nhiệm vụ ghi nhận tình hình đảm bảo an toàn trật tự tại các địa phương. 2 Tết trực chiến đón Tết tại hai huyện khác nhau. Khoảnh khắc giao thừa vẫn cùng các chiến sỹ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, mình thấy vui vui khi được nhìn thấy nụ cười ấm áp của bà con nhân dân và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo". "Năm nay, được đón Tết cùng gia đình, mình cảm thấy rất vui. Vì vậy, mình đã về sớm dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa", Hưng nói. Duy Hưng cũng chia sẻ, rất thích phong tục gói bánh chưng vào ngày Tết cổ truyền. "Là người thích ăn bánh chưng nên mình rất thích phong tục gói bánh chưng vào dịp Tết. Sau khi gói xong, cả nhà quây quần bên bếp để nấu bánh, cảm giác ấm cúng vô cùng" - Hưng nói. Mới đây, nhằm lưu lại hình ảnh đẹp đón Xuân, Duy Hưng đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh mới nhất bên đào Xuân vào dịp cuối năm ấn tượng được nhiều người khen ngợi. Cùng Hưng thực hiện bộ ảnh là cô bạn cùng quê tên Đinh Lan (1998). Cô bạn này học trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ngắm nhìn bộ ảnh ấn tượng của chàng MC điển trai, đa tài Duy Hưng: Chàng trai tài năng này có sở thích tham gia các hoạt động Đoàn, thiện nguyện. Hưng hy vọng năm 2018 sẽ là năm học thuận lợi, mọi việc suôn sẻ. Năm 2018, Hưng sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa cho việc học tập rèn luyện, tiếp tục tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động thiện nguyện, trau dồi các kỹ năng mềm còn thiếu sót.