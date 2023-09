Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị

(VTC News) -

Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 26/9, địa phương sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là sự kiện lớn, có sự tham gia của Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và Việt Nam.

Do đó, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương án tạm thời cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (trừ xe được cấp thẻ A, thẻ B, xe của Ban Tổ chức; xe thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự) lưu thông trên các tuyến đường thuộc các huyện Vĩnh Linh; Gio Linh; Cam Lộ; TP Đông Hà để phục vụ việc tổ chức các hoạt động kỷ niêm, cụ thể:

Tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh: Tạm thời cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua cầu Hiền Lương, đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A - Tuyến đường nhánh đi vào khu Đài tưởng niệm Khát vọng thống nhất non sông phía bờ Nam sông Bến Hải, cầu Hiền Lương đến ngã ba Quốc lộ 1A - Đường đi vào cổng chào thôn Hiền Lương. Thời gian từ 8h00 ngày 26/9 đến khi đoàn rời đi (dự kiến khoảng 9h30).

Ngày mai (26/9) tại Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Cuba và Việt Nam.

Tại huyện Cam Lộ: Tạm thời cấm tất cả phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Hàm Nghi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Tri Phương. Thời gian từ 9h ngày 26/9 đến khi đoàn rời đi (dự kiến khoảng 10h30).

Tất cả các loại xe ô tô, xe tương tự ô tô có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Cần Vương (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) qua thị trấn Cam Lộ tạm thời di chuyển qua Quốc lộ 9 (đường 2 tháng 4). Thời gian từ 9h ngày 26/9 đến khi đoàn rời đi (dự kiến khoảng 10h30).

Tại TP Đông Hà: Tạm thời cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông trên tuyến đường Hùng Vương (đoạn từ ngã tư Hùng Vương - Quốc lộ 9 đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương). Thời gian từ 14h ngày 26/9 đến khu kết thúc lễ kỷ niệm (dự kiến khoảng 17h30).