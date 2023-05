Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Huy Hoàng thi đấu 2 nội dung cách nhau 10 phút

(VTC News) -

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi hai nội dung chung kết nam 400 mét bơi tự do và 200 mét bơi bướm. Điều đáng lo ngại là thời điểm xuất phát của hai nội dung chỉ cách 10 phút. Đây là thử thách lớn với kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam.

Huy Hoàng là đương kim vô địch của hai nội dung 400 mét tự do và 200 mét bướm. Riêng ở nội dung 400m tự do, vận động viên 22 tuổi giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 48 giây 06.

Huy Hoàng sẽ thi hai nội dung chung kết trong 10 phút.

Trong 2 nội dung kể trên, 200m bơi bướm không phải sở trường của Huy Hoàng. Tuy nhiên, cách đây 1 năm, anh giành huy chương vàng ở SEA Games 31. Đối thủ chính của Huy Hoàng lần này là Quah Zheng Wen (Singapore).

Trường hợp của Nguyễn Huy Hoàng không giống Nguyễn Thị Oanh (thi 2 nội dung cách nhau 20 phút). Lịch thi đấu môn bơi được thông báo đến các đội từ sớm và không thay đổi. Nguyễn Huy Hoàng đăng ký tranh tài ở 2 nội dung này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận thử thách về thời gian thi đấu.

Trường hợp của Huy Hoàng không phải hy hữu ở môn bơi. Trước đây Nguyễn Thị Ánh Viên từng tham dự rất nhiều nội dung ở SEA Games với thời gian thi đấu sát nhau. Do đó người hâm mộ có thể hi vọng vào việc Huy Hoàng sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở hai nội dung chung kết chiều 11/5. Hiện Huy Hoàng đang có 2 HCV nội dung 4x200 mét bơi tự do đồng đội nam và 1.500 mét bơi tự do.

