Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan vụ Việt Á

(VTC News) -

Chiều 26/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phạm Văn Thành bị kỷ luật cảnh cáo liên quan vụ kit xét nghiệm Việt Á.

Ông Thành có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Liên quan vụ việc này, trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, để UBND thị xã Đông Triều sai phạm trong thực hiện gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đông Triều; bà Đào Thị Kim Dung, Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Y tế thị xã Đông Triều.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; ông Dương Thành Trung, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đông Triều.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã; ông Nguyễn Thành Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Tối 13/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); khởi tố bị can đối với 4 cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Những người này gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Đào Thị Kim Dung - Trưởng phòng Y tế; Nguyễn Thành Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Trung tâm Y tế.