(VTC News) -

Tại sự kiện, những hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Phúc An Asuka đã được ký kết và bàn giao sổ hồng đến những khách hàng đã mua sản phẩm nhà ở tại khu đô thị.

Khách hàng tại lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phúc An Asuka.

Sự kiện là một trong những cột mốc quan trọng ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của tập đoàn Trần Anh trong việc tạo dựng môi trường sống tốt đẹp hơn cũng như đảm bảo quyền lợi tối đa nhất cho mọi cư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Viết Thành – Giám đốc điều hành dự án Phúc An Asuka chia sẻ: “Trong giai đoạn phát triển sắp tới, Trần Anh Group sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các hạng mục để sớm bàn giao những căn nhà tốt nhất dành cho cư dân khu đô thị Phúc An Asuka”.

Có thể nói, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Phúc An Asuka đang ngày càng khẳng định được sự uy tín của đơn vị phát triển Trần Anh Group tại An Giang nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Các cư dân đầu tiên của Phúc An Asuka không giấu được niềm hạnh phúc khi được cầm trên tay sổ hồng căn nhà của mình.

Được biết, dự án Phúc An Asuka là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại TP Châu Đốc với quy mô hơn 100ha cùng hơn 2.000 sản phẩm nhà ở từ nhà phố đến shophouse, biệt thự ngay trung tâm hành chính TP Châu Đốc, An Giang.

Khu đô thị Phúc An Asuka được khởi công từ tháng 3/2022. Sau gần 1 năm xây dựng, dự án bắt đầu hình thành những dãy nhà kiểu mẫu đầu tiên và đạt tiến độ hoàn thành hơn 60% các hạng mục cần thi công, đưa vào vận hành nhà mẫu cùng 2 tổ hợp tiện ích phong cách Nhật độc đáo đầu tiên tại TP Châu Đốc là công viên Kazuko và Clubhouse Yamato.

Dự án Phúc An Asuka – khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại TP Châu Đốc.

Từ khi dự án bắt đầu vận hành các tiện ích nội khu thu hút rất nhiều người dân từ khắp các nơi đến tham quan, vui chơi giải trí hằng ngày. Tại khu đô thị Phúc An Asuka, cư dân không những nâng tầm giá trị an cư giứa những tiện ích bậc nhất TP Châu Đốc mà còn an tâm sở hữu nhà với pháp lý hoàn chỉnh, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tinh hoa giữa lòng thành phố lễ hội.

Bảo Anh