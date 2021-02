Kỳ chuyển nhượng mùa đông Bundesliga 20/21: Những tân binh đáng chú ý nhất

Luka Jovic

Sau quãng thời gian liên tục phải ngồi dự bị ở Tây Ban Nha, Luka Jovic được Real Madrid cho mượn Eintracht Frankfurt, đội bóng đã chắp cánh cho tên tuổi của anh ở mùa giải 2018/19. Trở lại Bundesliga, tiền đạo người Serbia chỉ cần ba trận đấu để có ba pha lập công, trong khi anh chỉ sở hữu hai bàn sau hơn 30 trận khoác áo Real Madrid.

Dù Jovic là sự lựa chọn thứ hai sau Andre Silva trong đội hình của HLV Adi Hutter, nhưng khả năng săn bàn của tiền đạo 23 tuổi vẫn là thứ vũ khí cần thiết cho Frankfurt trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar quyết định trở lại cống hiến cho đội bóng thân yêu Schalke 04 khi đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chính tiền đạo người Hà Lan đã bộc bạch rằng, nếu không phải Schalke gõ cửa thì anh sẽ không rời Ajax Amsterdam. Huntelaar từng chia tay Schalke 04 năm 2017, sau bảy năm gắn bó, 240 lần ra sân và 124 bàn thắng trên mọi đấu trường. Chân sút 37 tuổi dù không được đá chính thường xuyên ở lượt đi mùa 20/21, nhưng vẫn có bảy bàn cho Ajax, trước khi trở lại để giúp Royal Blues thoát khỏi vòng xoáy khó khăn.

Ngoài Huntelaar, Schalke 04 cũng chiêu mộ hai bản hợp đồng miễn phí đáng chú ý khác trong tháng 1, là Sead Kolasinac và Shkodran Mustafi đều từ Arsenal.

Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai đã phớt lờ nhiều lời đề nghị của các đội bóng Ngoại Hạng Anh và chuyển đến RB Leipzig từ RB Salzburg với mức giá 18 triệu Euro. 12 bàn và 18 kiến tạo sau 40 trận ở mùa trước là thành tích quá đỗi ấn tượng với chàng trai khi đó mới chỉ 19 tuổi. Tiền vệ Hungary duy trì phong độ cao ở lượt đi mùa 20/21, với chín bàn và 11 kiến tạo cho RB Salzburg. Sự đa năng của Szoboszlai khi anh có thể chơi được ở vị trí số 8, số 10 lẫn lệch trái là yếu tố đã thuyết phục được HLV trưởng của RB Leipzig, Julian Nagelsmann.

Sami Khedira

Sami Khedira đã đạt thỏa thuận thanh lý sớm hợp đồng với Juventus để gia nhập Hertha Berlin theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ 33 tuổi bị loại ra khỏi mọi kế hoạch của HLV trưởng Andrea Pirlo. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhà vô địch World Cup 2014 sẽ giúp ích rất nhiều cho Hertha Berlin, đội bóng đang gặp khủng hoảng với chỉ một thắng lợi trong 10 trận gần nhất. Khedira cũng không lạ gì Bundesliga bởi từng có bốn năm trong màu áo Stuttgart và nâng cao chiếc đĩa bạc mùa 2006/07.

Timothy Fosu-Mensah

Bayer Leverkusen gặp khó ở hàng phòng ngự, khi Santiago Arias và Mitchell Weiser đều đang chấn thương, còn anh em nhà Bender đã lớn tuổi. Đội chủ sân Bay Arena quyết định giải bài toán này bằng phương án Timothy Fosu-Mensah, khi chấp nhận trả 2 triệu Euro cho Manchester United. Không chỉ là một hậu vệ đa năng, cầu thủ người Hà Lan còn sở hữu tốc độ cũng như khả năng tranh chấp tốt, phù hợp với lối chơi tấn công mà HLV Peter Bosz đang xây dựng ở Leverkusen.

