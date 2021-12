Kim Duyên bị chê tạo hình 'quá lố' khi thi Miss Universe

Tối 2/12, người hâm mộ sắc đẹp đã được "giật mình" trước hình ảnh của Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tại buổi nhận sash cuộc thi Miss Universe 2011 (Hoa hậu Hoàn vũ 2021). Theo đó, sau khi được các chuyên gia trang điểm của ban tổ chức "phù phép", Kim Duyên khiến nhiều người không thể nhận ra vì lớp make up quá dày.

Trong ảnh được Kim Duyên đăng tải trên trang cá nhân, nàng Á hậu xuất hiện với làn da nâu, lông mày, mắt và môi đều được tô vẽ sắc sảo. Cách tạo khối khiến các đường nét trên gương mặt của Kim Duyên "không ai nhận ra" đây là đại diện Việt Nam.

Sau khi được đội ngũ trang điểm Miss Universe "phù phép", nhiều người tỏ ra không hài lòng vì Kim Duyên giống một mỹ nhân phương Tây hơn là người đẹp đến từ châu Á mà cụ thể là đại diện Việt Nam.

Ngay sau đó, Top 5 Miss Universe 2018 - H'Hen Niê đã chia sẻ lại bức ảnh của đàn em lên trang cá nhân cùng dòng chú thích: "Ekip Miss Universe make up cho nàng ta! Thật sự bất ngờ và không nhận ra Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam luôn".

.Điều đáng bàn cãi là bên dưới bài đăng của H'Hen Niê cũng như trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng đã có không ít bình luận chê bai Kim Duyên. Theo đó, những người này nhận xét Kim Duyên trang điểm quá lố, làm mất đi nét đẹp của người con gái Việt Nam; thậm chí nhiều người nhận xét Kim Duyên "hao hao" rapper người Mỹ - Cardi B.

Trước những luồng ý kiến trên, Hoa hậu H'Hen Niê đã lên tiếng bảo vệ đàn em. Theo đó, Top 5 Miss Universe 2018 đã từ tốn giải thích: "Ngày hôm nay Duyên được chọn là 5 người quay make up đậm đà của nhãn hàng tài trợ (hãng make up chuyên nghiệp) họ sẽ make up theo style của họ. Sau khi make up và chụp hình xong thì Duyên được tẩy trang và make up lại với hình ảnh mới, bước ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không nhận ra. Ngay cả anh chụp hình lúc bạn được make up cột tóc cũng không nhận ra bạn ấy và anh ấy sau khi được giới thiệu cô ấy là Việt Nam, anh photo ngạc nhiên và khen Duyên rất đẹp, rất hợp và hoàn toàn khác với layout trước đó".

Hình ảnh mới nhất của Kim Duyên khác hoàn hoàn với những bức hình được cô chia sẻ những ngày qua tại Miss Universe 2021.

Hen cho rằng, như vậy nhìn tích cực là Kim Duyên quá đa dạng và biến hoá mình. Đặc biệt là Kim Duyên đã khiến mọi người trong buổi chụp hình thích thú nên đã chụp hình và quay hậu trường cho Duyên nhiều, đại diện Việt Nam đã được chú ý nhiều hơn.

Đây không phải lần đầu H'Hen Niê cho thấy sự ủng hộ của mình đối với Kim Duyên. Trước đó, H'Hen Niê từng thông báo chi 100 triệu để sang Israel cổ vũ Kim Duyên thi Miss Universe, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh, Israel xuất hiện biến thể mới nên cửa khẩu trở nên nghiêm ngặt, H'Hen Niê tiếc nuối khi phải lỡ hẹn không có mặt trực tiếp cổ vũ đàn em.