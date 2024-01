Kiều Anh thắng Thanh Hương ở VTV Awards có xứng đáng?

(VTC News) -

Sau lễ trao giải VTV Awards 2023, không ít khán giả yêu mến phim truyền hình Việt cảm thấy khó hiểu khi bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình “vượt mặt” Cuộc đời vẫn đẹp sao, giành cả giải Phim truyền hình ấn tượng và Diễn viên nữ ấn tượng.

Người thắng giải Diễn viên nữ ấn tượng không phải những cái tên “nhẵn mặt” trên sóng truyền hình như Lan Phương, Thanh Hương, Khả Ngân mà lại là Kiều Anh, người mà thời gian gần đây chỉ tham gia phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Thậm chí, người gây ấn tượng mạnh với hàng loạt vai diễn đa dạng từ ca nương, gái bán hoa, kiều nữ sang chảnh đến người phụ nữ lam lũ có hoàn cảnh éo le như Thanh Hương còn không lọt vào top 3 bình chọn Diễn viên nữ ấn tượng.

Kiều Anh giành giải Diễn viên nữ ấn tượng.

Thể lệ bình chọn cho hạng mục Diễn viên nam/nữ ấn tượng của giải năm nay chia thành 2 vòng: Vòng 1, số điểm bình chọn của các đề cử do khán giả bình chọn qua VTVgo và SMS cộng với 50% do hội đồng chuyên môn chấm. Tới vòng 2, số điểm của các đề cử sẽ được tính hoàn toàn do khán giả bình chọn qua VTVgo và SMS mà không có sự tham gia của hội đồng chuyên môn.

Như vậy, Thanh Hương bị loại ở vòng 1 khi số điểm bình chọn không chỉ phụ thuộc vào bình chọn của khán giả mà còn cần tới đánh giá của hội đồng nghệ thuật.

Điều này khiến một số khán giả cảm thấy khó hiểu. Bởi lẽ, độ phủ sóng của Thanh Hương trên sóng truyền hình thời gian qua khá nhiều. Cô cũng không ngại thử thách bản thân qua nhiều dạng vai khác nhau, lao vào những môi trường khắc nghiệt để làm phim. Thanh Hương diễn xuất tốt, lăn xả với từng vai diễn và để lại ấn tượng đẹp cho công chúng. Đặc biệt trong năm qua, khó ai có thể phủ nhận sự nỗ lực cũng như khả năng diễn xuất của Thanh Hương trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Do đó, thất bại của Thanh Hương ở VTV Awards 2023 là điều rất đáng tiếc, thậm chí nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Nhân vật Luyến "lươn" của Thanh Hương thậm chí không lọt top 3 bình chọn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, điểm mạnh cũng chính là hạn chế của Thanh Hương trên đường đua tới giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng.

Bởi lẽ Thanh Hương không chỉ phải cạnh tranh với những diễn viên khác mà còn phải cạnh tranh với chính mình. Sẽ càng khó khăn hơn cho Thanh Hương khi những vai diễn trước đó trong Thương nhớ ở ai, Mùa hoa tìm lại, Quỳnh búp bê… đều được đánh giá xuất sắc. Luyến “lươn” sẽ cần thêm nhiều đột phá hơn nữa nếu muốn vượt qua Lan cave, ả đào Nương hay cô Lệ mộc mạc.

Thanh Hương khó có thể vượt qua được chính mình.

Trong khi đó, số lượng vai diễn của Kiều Anh không quá nhiều. Trong năm vừa qua, nữ diễn viên gần như chỉ tham gia bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình. Chính điều này đã khiến khán giả càng chú ý hơn tới Kiều Anh.

Hơn nữa, Phương không phải là dạng vai có thể giúp Kiều Anh tạo nên sự lột xác trong diễn xuất nhưng lại dễ nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Thêm nữa, mặc dù Gia đình mình vui bất thình lình gây nhiều tranh cãi, nhân vật Phương cũng có tính cách “một màu”, hiền lành, có thể nói là khá “chìm” so với các nhân vật khác trong phim nhưng không thể phủ nhận rằng nhân vật này có những phân đoạn kịch bản rất xúc động, gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Từ đầu đến cuối phim, nhân vật này cũng không hề vướng phải chê trách nào từ phía khán giả. Phương là nhân vật duy nhất nhận được thiện cảm từ công chúng trong suốt bộ phim.

Nhân vật Phương chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Về việc “vượt mặt” các diễn viên khác trở thành Diễn viên nữ ấn tượng, Kiều Anh cũng nhận định: “Đối với tôi, Thanh Hương là diễn viên đáng yêu, diễn rất hay. Bản thân tôi là diễn viên tay ngang nên tôi cũng học hỏi từ mọi người rất nhiều.

Tôi nghĩ mỗi diễn viên sẽ có lượng khán giả riêng của mình, mỗi vai diễn cũng sẽ có lượng người yêu thích riêng, việc được bình chọn nhiều hay ít tôi nghĩ cũng bình thường thôi".

Kiều Anh và nhân vật Phương phù hợp với tiêu chí của giải thưởng.

Về phía Thanh Hương, nữ diễn viên chia sẻ: “Thực sự, nếu nói không muốn được giải thì nói dối, nhưng không được giải tôi cũng không lấy làm buồn vì mình còn rất nhiều vai diễn phía sau để cố gắng hơn.

Bản thân tôi cũng phải tự hỏi lại mình còn thiếu sót gì để may mắn chưa mỉm cười với mình. Tôi sẽ cố gắng hơn trong những vai diễn sau”.

Thanh Hương nhận định Kiều Anh có nhiều đột phá trong diễn xuất và xứng đáng với giải thưởng này: “Tôi nghĩ mình cần trưởng thành, dạn dĩ hơn trong những vai diễn sau và cần đột phá hơn nữa. Với chị Kiều Anh hay Khả Ngân, tôi phải ghi nhận rằng những vai diễn của họ rất đột phá.

Điều khó nhất của người nghệ sĩ là phải lấy được tình cảm từ số đông. Ở đây có lẽ tôi chưa lấy được thiện cảm từ số đông, nên động lực của tôi là phải cố gắng để đạt được điều đó".