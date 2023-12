Kịch bản duy nhất giúp Man Utd qua vòng bảng Cúp C1

(VTC News) -

Tại bảng A Cúp C1 - Champions League mùa này, Manchester United đứng cuối cùng với 4 điểm. Đại diện của giải Ngoại Hạng Anh xếp sau Bayern Munich (13 điểm, Galatasaray và Copenhagen (cùng 5 điểm).

Bayern đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng và sẽ là đối thủ của Man Utd ở lượt trận cuối. "Quỷ đỏ" không còn lựa chọn nào ngoài việc đánh bại Bayern. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp giành 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa chắc vượt qua vòng bảng.

Bảng xếp hạng Cúp C1 - Champions League 2023/2024

Bảng A

XH Đội Trận BT-BB Điểm 1 Bayern Munich 5 11-6 13 2 Galatasaray 5 10-11 5 3 Copenhagen 5 7-9 5 4 Man Utd 5 12-14 4

Nếu Man Utd thắng Bayern, đồng thời trận còn lại giữa Copenhagen và Galatasaray kết thúc với tỷ số hòa, đội bóng Anh sẽ vươn lên thứ 2 tại bảng A. Họ cùng Bayern Munich vào vòng 16 đội Champions League. Khi đó, "Quỷ đỏ" có 7 điểm, trong khi Copenhagen, Galatasaray cùng có 6 điểm.

Đây là kịch bản duy nhất để Man Utd vượt qua vòng bảng.

Man Utd khó vượt qua vòng bảng Cúp C1 - Champions League.

Cơ hội để Man Utd tranh suất dự Europa League khả quan hơn chút ít. Họ có 2 kịch bản thuận lợi.

Thứ nhất, nếu Man Utd thắng Bayern Munich đồng thời Copenhagen và Galatasaray không hòa nhau, "Quỷ đỏ" sẽ xếp thứ 3 và giành quyền tham dự vòng play-off Europa League.

Thứ hai, trong trường hợp đội chủ sân Old Trafford cầm hòa được Bayern, họ sẽ có 5 điểm, bằng với Copenhagen và Galatasaray hiện tại. So với Galatasaray, Man Utd thua đối đầu (hòa 1 trận, thua 1 trận). Do đó nếu Copenhagen thắng Galatasaray, Man Utd vẫn đứng cuối bảng.

Man Utd hòa đối đầu với Copenhagen (thắng 1 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, trong trường hợp Copenhagen thua Galatasaray, "Quỷ đỏ" có lợi thế về chỉ số phụ tiếp theo được tính tới (hiệu số bàn thắng-bàn thua).

Như vậy, để có suất dự Europa League, Man Utd phải thắng Bayern Munich hoặc cầu mong Copenhagen thua Galatasaray.

Mọi tính toán sẽ trở nên vô nghĩa nếu thầy trò HLV Erik ten Hag thua Bayern Munich trên sân Old Trafford đêm nay.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, thành tích tốt nhất của đội chủ sân Old Trafford tại Champions League chỉ là vào đến tứ kết (2013/14 và 2018/19). Tại Europa League, Man Utd thi đấu tốt hơn và có 1 lần vào bán kết, 2 lần vào chung kết và một lần đăng quang vào mùa giải 2016/17, khi họ còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.