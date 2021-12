Không thể để Quốc ca bị tắt tiếng trong trận đấu của tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trước hết, phải khẳng định, việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng khi phát trực tiếp dù ở sự kiện nào, với bất cứ lý do gì, là điều không thể chấp nhận được. Nhiều khán giả theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào trên YouTube tối qua đã rất phẫn nộ khi vẫn thấy các cầu thủ hát bài "Tiến quân ca" nhưng không nghe thấy thanh âm của bài Quốc ca thiêng liêng.

Theo thông báo từ Next Media - đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup tại bốn quốc gia, việc tắt tiếng Quốc ca xuất phát từ lý do bản quyền âm nhạc.

Video: Quốc ca bị tắt tiếng khi trận Việt Nam vs Lào được phát trên YouTube

Cụ thể, Next Media khẳng định: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm". Đây là lần đầu tiên, khán giả không thể nghe Quốc ca Việt Nam trong một trận đấu của đội tuyển được truyền hình trực tiếp.

Next Media không phát phần cử hành Quốc ca, bởi lo ngại đoạn nhạc này có thể bị đánh bản quyền. Next Media cũng tắt tiếng phần cử hành Quốc ca các nước ở nhiều trận đấu khác tại AFF Cup như Thái Lan vs Timor Leste, Singapore vs Myanmar, Malaysia vs Campuchia,... vì lý do này.

Nếu tình trạng này không được giải quyết, khán giả có thể tiếp tục không được nghe Quốc ca Việt Nam trong những trận còn lại của đội tuyển ở AFF Cup 2020.

Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng khi trận đấu phát trực tiếp trên YouTube.

Để khắc phục tình trạng này, giải pháp trước mắt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần mua bản quyền một bản ghi Quốc ca Việt Nam, sau đó chuyển gấp sang Singapore để ban tổ chức sử dụng trong các trận tiếp theo.

Next Media có thể phát đoạn nhạc Quốc ca đã được mua bản quyền nói trên mà không cần lo ngại các vấn đề pháp lý, khiếu nại.

Hiện Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn của VFF đang đảm nhiệm cương vị ủy viên Hội đồng AFF, phó trưởng Ban thi đấu, ủy viên Ban phát triển AFF.

Ngoài ra, ông Tuấn đang là thành viên thường vụ, trưởng Ban tổ chức thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời vừa được bổ nhiệm vào Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Suzuki Cup 2020.

Với chức vụ và quyền hạn, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng VFF cần giải quyết nhanh chóng vấn đề liên quan đến Quốc ca. Bởi phần cử hành Quốc ca trước các trận đấu của ĐTQG nói riêng hay những sự kiện lớn của đất nước nói chung đều rất trang trọng, chứa đựng niềm tự hào và tinh thần tự tôn dân tộc.