Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp gây mưa kéo dài cho Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (29/10), không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Các tỉnh miền Bắc, miền Trung có mưa kéo dài. (Ảnh: Ngọc Thành)

Trong 6h qua (tính từ 19h ngày 28 đến 1h ngày 29/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hã Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 58.8mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 48mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 108.4mm...

Từ nay đến 31/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 30/10 có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C. Trời lạnh.

