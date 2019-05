Khởi tố 'yêu râu xanh' hiếp dâm cháu gái 9 tuổi ở Hà Nội

Sáng 17/5, ông Lê Tiến Bắc - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩnh (62 tuổi, trú tại thôn Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó vào khoảng 10h ngày 12/5, bé gái N.K.N (9 tuổi, trú xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) đi xe đạp trên đường thôn An Bình. Khi đi qua nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh, bé N. bị ông này chặn lại bế vào phòng ngủ và thực hiện hành vi đồi bại.

Thông tin thêm về sự việc, ông Vũ Đức Ty, Chủ tịch UBND xã Bạch Hạ cho biết, nghi phạm Vĩnh có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân.

"Nghi phạm Vĩnh là ông họ trong nội tộc của cháu N. Vĩnh có 2 vợ và 4 người con, vợ hai bỏ Vĩnh vì bồ bịch", ông Ty cho hay.

Mạnh Đoàn