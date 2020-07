Khởi tố vụ án 'cố ý gây thương tích' nhưng không có bị hại

Bị hại hay nhân chứng?

Vụ xô xát của anh Lê Đăng Trung (trú tại Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa) với anh Đỗ Xuân Hùng (cán bộ công an hình sự của CA tỉnh Thanh Hóa) trên sân bóng đá ngày 17/2/2020 mà TAND tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý hồ sơ, có một số tình tiết gây tranh luận trong giới hành nghề luật nói riêng và dư luận xã hội nói chung.

Cụ thể, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (số 88/2020/QĐXXST-HS) của TAND tỉnh Thanh Hóa, có 5 người được tham gia tố tụng trong vai trò nhân chứng, gồm Đỗ Xuân Hùng, Dương Bá Tuyên, Dương Xuân Tú, Nguyễn Thanh Tân và Phạm Văn Hoàn.

Vụ xô xát lúc đá bóng với đội FC Hình sự Thanh Hóa tại sân bóng đá Chim bốn mùa.

Trong đó các nhân chứng Đỗ Xuân Hùng và Dương Bá Tuyên (cùng sinh năm 1995) cùng có địa chỉ tại PC02 công an tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là cán bộ công an hình sự thuộc công an tỉnh.

Tuy nhiên theo cáo trạng (trang 3, cáo trạng số 55/CT-VKS-P2 ban hành ngày 17/6/2020) của VKSND tỉnh Thanh Hóa thì vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của bị can Lê Đăng Trung với anh Đỗ Xuân Hùng tại sân bóng đá Chim bốn mùa ngày 17/2/2020. Cáo trạng buộc tội các bị can đến sân bóng Chim bốn mùa nhằm mục đích “gây thương tích cho anh Đỗ Xuân Hùng”.

Theo luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Công ty Luật hợp danh The Light), cơ quan tố tụng của Thanh Hóa có hai điểm mâu thuẫn lớn khi nhận định về vai trò của anh Đỗ Xuân Hùng trong vụ án này.

Thứ nhất, trong khi cáo trạng nhận định anh Hùng là chủ thể bị hại của hành vi “cố ý gây thương tích” khi mô tả vụ việc xuất phát từ xô xát của anh Đỗ Xuân Hùng với Lê Đăng Trung khi đang đá bóng, trong khi tòa án nhận định anh Hùng là một trong 5 nhân chứng chứng kiến vụ việc.

Mâu thuẫn thứ hai thể hiện, anh Hùng cùng mọi người (thành viên đội bóng) đã lên xe đi về (trang 1, cáo trạng số 55/CT-VKS-P2), trong khi tòa án đưa anh Hùng vào vị trí nhân chứng hàng đầu của vụ án (trang 2, quyết định số 22/2020/QĐXXST-HS). Dư luận nêu câu hỏi, anh Hùng đã đi về thì anh còn chứng kiến được chuyện gì xảy ra tiếp theo?

“Đáng chú ý, quyết định đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử, không có người bị hại, không có thương tích được giám định, không có vật chứng được đưa ra xem xét tại phiên tòa, liệu có đảm bảo sự khách quan toàn diện khi buộc tội các bị can”, luật sư Trang phân tích.

Vật chứng vụ án đang ở đâu?

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang, Công ty Luật hợp danh The Light (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Trang 4 bản Kết luận điều tra số 2015 của cơ quan CSĐT Thanh Hóa ghi nhận: “Không thu giữ được vật chứng", trang 3 bản Cáo trạng số 55/CT-VKS-P2 cũng khẳng định: “Về vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra không thu giữ được". Trang cuối cùng của quyết định đưa vụ án ra xét xử (quyết định 22/2020/QĐXXST-HS), mục Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa: Không.

Tuy nhiên, trang 3 của cáo trạng lại ghi: “Đối với số hung khí mà các bị can sử dụng chuẩn bị phạm tội. Lê Trọng Tuân khai báo đã giao nộp cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ nên Cơ quan điều tra không thu giữ được”.

Theo luật sư Lưu Thị Kiều Trang, lời khai của các bị can đều khẳng định đó là các vật dụng đồ chơi bằng nhựa, trong khi cơ quan điều tra nói đó là hung khí. Bởi vậy, việc giám định là vô cùng quan trọng để chứng minh sự thật, rằng vật đó là gì.

Căn cứ khoản 6 điều 134 Bộ luật hình sự thì cơ quan điều tra phải chứng minh được hung khí nguy hiểm để gây thương tích; cũng theo Nghị quyết 02/2003 của Hội đồng thẩm phán (TANDTC) thì hung khí nguy hiểm là vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công, như búa đinh, dao phay, các loại dao sắc, nhọn...

"Trong vụ án này cơ quan điều tra chưa có tài liệu chứng cứ bằng vật chất để chứng minh. Đây là đi ngược lại nguyên tắc chứng minh chứng cứ vật chất trực tiếp trong khoa học hình sự mà pháp luật đã quy định.

Do đó việc khởi tố, truy tố Lê Đăng Trung và nhóm bạn về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác theo tội danh “cố ý gây thương tích” là chưa đủ căn cứ, đi ngược lại nguyên tắc suy đoán vô tội của pháp luật", luật sư Kiều Trang phân tích thêm.