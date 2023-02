Khởi tố tài xế xe khách Phương Trang gây tai nạn khiến 16 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - tài xế xe khách Phương Trang, để tiếp tục điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 1h35 ngày 21/2, ô tô khách Phương Trang do ông Nguyễn Anh Tiên cầm lái chở theo 30 hành khách từ TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đi Thừa Thiên - Huế trên Quốc lộ 1A.

Khi đến thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), xe của ông Tiên va chạm với xe tải chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải, 2 người trên xe khách chết tại chỗ, 1 người thiệt mạng sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, 13 người bị thương.

Liên quan tới vụ tai nạn, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Núi Thành ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Hôm 14/2, tại vị trí cách vụ tai nạn trên khoảng 3km cũng xảy vụ tai nạn thảm khốc khi ô tô khách đâm vào rơ moóc của xe đầu kéo khiến 10 người chết, 11 bị thương.

THỐNG NHẤT