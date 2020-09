Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình tội đánh bạc

Chiều 3/9, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trong số 6 bị can này có ông Vũ Bình Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Hiện, ông Giang cùng 4 bị can khác được tại ngoại.

Sở Tư pháp Thái Bình nơi ông Vũ Bình Giang công tác.

Ông Vũ Bình Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình bị bắt chiều 23/8 tại phường Quang Trung (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông Giang bị bắt cùng 5 "con bạc" khác.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.