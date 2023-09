Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phạm Đình Cự -nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Sáng 14/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phạm Đình Cự -nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra năm 2013.

Ông Phạm Đình Cự tại trụ sở Công an tỉnh Phú Yên vào sáng 14/9.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 13/9, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành khám xét chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đỗ Duy Vinh – nguyên Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên cùng với tội danh nêu trên.

Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên Đỗ Duy Vinh nghe tống đạt các quyết định tố tụng vào chiều 13/9.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, ông Đỗ Duy Vinh (khi còn làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên) đã tham mưu và ông Phạm Đình Cự đồng ý ký thông báo số 13/TB-UBND ngày 7/1/2013 cho phép Công ty CP PYMEPHARCO chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa) thuộc trường hợp phải thu hồi đất là trái quy định pháp luật.

Hành vi đó của ông Vinh, ông Cự gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, thửa đất nêu trên có diện tích 1.183m2, vốn thuộc quy hoạch đất y tế. Tháng 5/2007, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định phê duyệt, giao khu đất nêu trên cho Công ty CP PYMEPHARCO (lúc này đã cổ phần hóa, Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ) trong 70 năm, mức thu tiền sử dụng đất hơn 3,57 tỷ đồng.

Đến năm 2012 Công ty CP PYMEPHARCO không xây dựng các hạng mục công trình chính. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này chấm dứt hiệu lực dự án để có cơ sở thu hồi đất theo quy định.

Dù vậy, UBND tỉnh không chỉ đạo thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường không kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của nhà đầu tư để kiến nghị UBND thu hồi đất dự án theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Tháng 11/2012, ông Vinh ký văn bản của Sở Tài chính, tham mưu để ông Phạm Đình Cự ký thông báo số 13/TB-UBND của UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty CP PYMEPHARCO chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh và giá trị tài sản trên đất lô A2 đường Hùng Vương cho một chi nhánh ngân hàng, với thời hạn giao đất là 50 năm.

Tháng 7/2013, Công ty CP PYMEPHARCO ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ thửa đất trên cho chi nhánh ngân hàng với giá 16 tỷ đồng.