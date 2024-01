Khởi tố hai nguyên phó chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

(VTC News) -

Ngày 18/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hiền, sinh năm 1963, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Việt Hà, ngụ Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1984, Nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, ngụ Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Xuân Hiền. Ảnh: CACC

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phượng, sinh năm 1958, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai); Nguyễn Văn Trận, sinh năm 1980, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thanh Lẹ, sinh năm 1967, Nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu Dân cư Nọc Nạng, đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước hơn 45,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại tỉnh Kiên Giang, hai cựu chủ tịch huyện U Minh Thượng cũng bị khởi tố. Cụ thể, ông Ngô Công Tước, Đoàn Hồng Dinh - nguyên Chủ tịch huyện U Minh Thượng, cùng 12 người bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng tại dự án khu hành chính huyện.

Theo đó, ông Dinh, Tước cùng Trần Văn Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, và 11 người nguyên là cán bộ huyện này bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".