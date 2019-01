Khởi tố gã thanh niên dùng clip sex tống tiền nữ giáo viên ở Quảng Bình

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) vừa tống đạt quyết định khởi tố nam thanh niên có hành vi dùng clip sex tống tiền một nữ giáo viên.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hoá vừa tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thanh Tâm (SN 1988, trú thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 29/12/2018, tại quán cà phê Sơn Ca thuộc tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa), Đội Cảnh sát hình sự Công huyện Minh Hóa bắt quả tang Hoàng Thanh Tâm đang có hành vi tống tiền chị C.T.N (làm nghề giáo viên, trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa).

Bị can Nguyễn Thanh Tâm cùng số tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Cụ thể, Tâm buộc chị C.T.N đưa số tiền 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip sex giữa Tâm và chị C.T.N lên mạng xã hội. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tính nên chị C.T.N đã đưa số tiền trên cho Hoàng Thanh Tâm. Khi chị C.T.N đang giao tiền cho Tâm thì bị lực lượng Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang.

Được biết, trước khi bị bắt, Tâm làm nghề lái xe taxi tư nhân, đã có vợ và một con nhỏ đang sống tại thôn Bắc Sơn (xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa). Chị N. cũng đã có gia đình và hơn Tâm 9 tuổi.

Giữa 2 người ban đầu chỉ là tình cảm chị em. Sau một thời gian quen biết, Tâm và cô giáo N. phát sinh quan hệ tình cảm và trong 2 lần ái ân tại nhà nghỉ, Tâm dùng điện thoại cá nhân của mình để quay lại clip sex với mục đích giữ làm "kỷ niệm".

Thời gian gần đây, do không có tiền tiêu, Tâm đã sử dụng hình ảnh, clip riêng tư với chị N. rồi liên tục uy hiếp, đe dọa tinh thần để tống tiền chị N.

AN PHÚ