Khởi tố chủ xưởng gỗ cầm tuýp sắt doạ đánh công an

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1981, trú tại Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 16h ngày 3/8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an xã Bình Minh phát hiện tại xưởng gỗ ở thôn Đìa có 2 công nhân đang làm việc, trong đó một người không đeo khẩu trang.

Khi tổ công tác mời người này về trụ sở làm việc thì chủ xưởng gỗ là Nguyễn Ngọc Vinh từ trong nhà đi ra chửi bới, lăng mạ, ném chai nước về phía lực lượng chức năng.

Nguyễn Ngọc Vinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không những thế, Vinh còn hung hãn cầm gạch đá và tuýp sắt đe doạ tấn công cán bộ tổ công tác. Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai bắt giữ Vinh để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".