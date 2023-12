Khởi tố, bắt giam người phụ nữa lừa bán đất rồi chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 15/12, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1991, ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng. Ảnh: CACC.

Vào khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Thị Phượng mua 593,5 m2 đất được tách từ thửa đất số 184 có diện tích 2.497,4 m2 của bà H.T.L ở xã Thượng Long (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) với giá 1,1 tỷ đồng.

Sau đó, Phượng làm thủ tục tách thửa đất số 184 thành 5 thửa đất, trong đó, phần đất Phượng mua của bà H.T.L. được tách thành 3 thửa.

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục tách thửa, Phượng đã bán cả ba thửa đất thuộc quyền sở hữu của mình cho một người ở huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) và hai người ở huyện Cẩm Khê và huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) với tổng số tiền 1 tỷ 395 triệu đồng.

Đến tháng 10/2022, những người này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Như vậy, Phượng hoàn toàn không còn là chủ sở hữu của thửa đất nào liên quan thửa đất số 184 ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập.

Tuy nhiên, lợi dụng việc biết rõ các thông tin liên quan thửa đất số 184, Nguyễn Thị Phượng đã đưa ra thông tin gian dối, nhận mình là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất này để tiếp tục rao bán đất.

Trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, đã có nhiều người liên hệ với Phượng để giao dịch mua đất. Ngày 16/12/2022, Nguyễn Thị Phượng thỏa thuận bán 365 m2 trong diện tích thửa đất 184 cho chị D.T.H. ở xã Tam Quan (huyện Tam Đảo) với giá 440 triệu đồng. Phượng đã nhận 60 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của chị D.T.H. và hẹn đến ngày 16/1/2023 sẽ thanh toán và ký hợp đồng chuyển nhượng.

Tiếp đó, ngày 18/1/2023, Nguyễn Thị Phượng hứa hẹn bán cho chị Đ.T.T.H., ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) 180m2 cũng trong diện tích thửa đất số 184 với giá 270 triệu đồng. Phượng yêu cầu chị Đ.T.T.H. đặt cọc 100 triệu đồng và hẹn đến ngày 31/1/2023 sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 1/2/2023, Nguyễn Thị Phượng cam kết bán cho chị N.T.H., ở xã Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc) thửa đất số 338 với giá 191 triệu đồng và thửa đất số 336 với giá 181 triệu đồng.

Phượng đã nhận 80 triệu đồng tiền đặt cọc của chị N.T.H. và hẹn đến ngày 25/2 và 3/3/2023 sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng hai thửa đất.

Qua ngày hẹn cả tháng vẫn không thấy Phượng làm thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng như đã hứa, các chị Đ.T.T.H.; D.T.H. và N.T.H. tìm hiểu mới biết Phượng hoàn toàn không có quyền sở hữu đối với các thửa đất nêu trên. Đến lúc này, các bị hại mới nộp đơn trình báo cơ quan công an.

Căn cứ kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, ngày 15/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phượng khai nhận do làm ăn thua lỗ, thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đối tượng đã sử dụng toàn bộ 240 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của các bị hại để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.