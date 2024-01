Khởi tố 6 cựu cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối 31/1, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố 6 cựu cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Các bị can bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 6 bị can này gồm cựu thanh tra xây dựng, cựu cán bộ và cựu công an phường Khương Đình. Tuy nhiên, danh sách các bị can chưa được nhà chức trách công bố.

Khoảng 23h30 ngày 12/9/2023, chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra hoả hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ.

Ngay trong ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên).

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, công trình xảy ra vụ cháy được cấp phép là “nhà ở riêng lẻ”, quy mô 6 tầng, nếu chủ đầu tư xây dựng đúng phép thì công trình không thuộc diện phải áp dụng Quy chuẩn 06 năm 2010 về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Tuy nhiên trên thực tế, công trình xây dựng vượt tầng, dẫn đến thuộc diện phải áp dụng Quy chuẩn 06 năm 2010 và các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, năm 2015, thời điểm công trình xây dựng sẽ áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06 năm 2010 của Bộ Xây dựng. Trong đó, quy định nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên phải tuân thủ các quy định về PCCC như: giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy... Song thực tế, chủ đầu tư không tuân thủ các nội dung trên.

"Những sai phạm của công trình trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây dựng không đúng giấy phép xây dựng (vượt 4 tầng), dẫn đến sai phạm về PCCC mà sau đó khó có thể khắc phục được", Công an Hà Nội cho hay.

Công trình xảy ra cháy được xác định không đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đã bị đình chỉ hoạt động ở tầng 1. Tuy nhiên, do đã bán hết các căn hộ cho người dân nên Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) trốn tránh, không hợp tác với cơ quan chức năng để có giải pháp khắc phục hậu quả do những sai phạm về xây dựng và PCCC để lại.

Theo cơ quan công an, trong vụ việc này, Nghiêm Quang Minh biết rõ việc xây dựng công trình vượt tầng là không đúng so với giấy phép xây dựng, không đầy đủ các yêu cầu về PCCC là vi phạm pháp luật... nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp thực hiện.