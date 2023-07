Khơi nguồn cảm hứng học tiếng Anh qua khóa học mùa hè

(VTC News) -

Với bề dày kinh nghiệm 16 năm trong lĩnh vực giáo dục, các chương trình học của Ocean Edu được thiết kế đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế như Discovery English (4-6 tuổi), Challenge English (6-11 tuổi), Focus English (11-16 tuổi) và khóa Luyện thi IELTS - TOEIC.

Hè 2023, với mong muốn đồng hành cùng phụ huynh tạo môi trường, sân chơi tiếng Anh cũng như rèn luyện tư duy, các kỹ năng cần thiết, Ocean Edu đã xây dựng và tổ chức chuỗi hoạt động hè với nhiều hoạt động ý nghĩa mang tên “Make your summer great".

Ocean Edu khởi động chào hè với chuỗi sự kiện “Make your summer great".

Nằm trong chuỗi hoạt động chào hè “Make your summer great 2023”, với mục tiêu mang tới một mùa hè thật rực rỡ và đáng nhớ cho học sinh. Chương trình được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc của học sinh Ocean Edu, gameshow vui nhộn từ các giáo viên nước ngoài, nhiều suất học bổng giá trị từ Ocean Edu. Các tiết mục sôi động của các em học sinh đã khuấy động bầu không khí chào hè cũng như “truyền lửa” cho các bạn học sinh yêu thích học tiếng Anh. Cùng với đó là việc trao chứng chỉ, vinh danh cho học viên đã hoàn thành xuất sắc qua mỗi học kỳ theo khung đào tạo, giúp các em tự tin và nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Trại hè giáo dục “Make your summer great 2023” không dừng lại ở một khóa học tiếng Anh đơn thuần, mà được thiết kế tỉ mỉ nhằm giúp trẻ phát triển tối đa cả về ngôn ngữ và các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21: khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự hoàn thiện bản thân, kỹ năng hợp tác và kiến thức công nghệ.

Việc tạo lập một môi trường sử dụng 100% tiếng Anh với nhiều hoạt động lý thú, bổ ích giúp học viên quên đi những lo sợ về ngôn ngữ ban đầu, tự do tư duy bằng tiếng Anh đồng thời ứng dụng các kỹ năng như một công dân toàn cầu thực thụ.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại trại hè “Make your summer great 2023”

Chuỗi hoạt động chủ đề: Khám phá đại dương - vũ trụ - Vòng quanh thế giới: mỗi học viên sẽ được thỏa sức sáng tạo những bức tranh về đại dương, thực hành sáng chế chiếc tàu ngầm, “Hành trình vòng quanh dải ngân hà”, “Ánh sáng của thần Apollo”; đồng thời củng cố từ vựng tiếng Anh cũng như rèn luyện kỹ năng nghe - nói cùng 100% giáo viên nước ngoài thông qua các chủ đề.

Chuỗi hoạt động chủ đề: Công dân số - Công dân toàn cầu: Là chương trình giúp các em phát huy các kỹ năng, tư duy, thiết kế, chế tạo ra những robot mô phỏng vạn vật xung quanh như các loại xe, máy móc, chiến hạm… thông qua việc thực hành xây dựng các mẫu ảnh của sản phẩm, các file về các bước lắp ráp để lắp ráp trên thực tế; tính toán các góc xoay, phối màu sắc cho mô hình…

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, học viên được phát huy các kỹ năng mềm về thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, lãnh đạo… hoàn toàn bằng tiếng Anh; từ đó khám phá được điểm mạnh của bản thân, hiểu biết hơn về các vấn đề xã hội, văn hóa các quốc gia, sẵn sàng đóng góp sức mình vì một thế giới tốt đẹp để trở thành công dân toàn cầu.

Chuỗi hoạt động chủ đề: Lập trình ý chí và kỷ luật với các tên gọi “Huấn luyện đại bàng thép”, “Huấn luyện chiến binh xanh”,... mang đến cho học viên một mùa hè sôi động, bổ ích và ý nghĩa thông qua các bài học về đạo đức, lòng biết ơn, bản lĩnh kiên cường, kỹ năng tự lập, khai mở tư duy tích cực, biết lắng nghe.

​​​​Mỗi ngày tại Trại hè “Make your summer great”, các em được rèn giũa kỹ năng, phát huy năng khiếu và nâng cao sức khỏe, đồng thời tận hưởng mùa hè trẻ thơ đúng nghĩa thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và thú vị. "Make your summer great" không chỉ đơn thuần đào tạo Anh ngữ mà còn giáo dục trẻ trở thành những nhà lãnh đạo toàn năng trong tương lai.

