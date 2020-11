Khởi động 'SeABank Run for The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai 2020'

Đây là giải chạy miễn phí tham gia và cứ mỗi 1 km của các vận động viên chạy, SeABank và các nhà tài trợ, mạnh thường quân sẽ ủng hộ 1.000 đồng vào Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ với mục tiêu đạt 2,6 triệu km, tương đương 2,6 tỷ đồng nhằm trao 26 học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, đặc biệt là ưu tiên học sinh ở các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bỡi lũ lụt.

Trên tinh thần gắn kết cộng đồng, đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao và thực hiện trách nhiệm xã hội, SeABank chính thức khởi động giải chạy cộng đồng thường niên “SeABank Run for The Future 2020” từ ngày 6/11/2020. Đặc biệt để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đảo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giải chạy năm nay được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến thông qua ứng dụng UpRace nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một giải chạy thông thường, ghi nhận thành tích đối với các đối tượng tham gia là cá nhân và tập thể, đội nhóm.

Vận động viên chỉ cần tải miễn phí ứng dụng UpRace hoặc truy cập website www.uprace.vn, đăng ký tài khoản và chọn hoặc tạo Team để tham gia theo 3 hạng mục: Doanh nghiệp - Nhóm chạy - Trường học. Cổng ghi nhận đăng ký tham gia trực tuyến chính thức mở từ 0h00 ngày 6 - 14/11/2020 và bắt đầu ghi nhận thành tích Run for the Future từ 00h00’ ngày 15/11/2020 đến 23h59’ ngày 29/11/2020.

Đặc biệt, SeABank và các nhà tài trợ sẽ ủng hộ 1.000đ cho mỗi kilomet được ghi nhận hợp lệ trên hệ thống. Đáng chú ý trong thời gian diễn ra giải chạy, thành tích chạy ghi nhận trên hệ thống sẽ được nhân đôi vào mỗi Chủ Nhật (SeARun Day) và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 (Run for Teachers). Bên cạnh đó SeABank còn có 2.900 món quà Balo thể thao dành cho các vận động viên xuất sắc nhất thuộc Top 10 đội có thành tính cao nhất của 3 nhóm và 500 áo chạy chuyên nghiệp cho 250 vận động viên Nam/Nữ có thành tích tốt nhất của cả giải, chi tiết thể lệ tại www.uprace.vn hoặc ứng dụng UpRace.

Với việc tổ chức và tính thành tích trực tuyến thông qua ứng dụng UpRace, giải chạy “SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai 2020” sẽ không giới hạn số lượng và phạm vi tham dự của các vận động viên yêu thích hoạt động chạy và mục tiêu chạy vì cộng đồng.

Thông qua giải chạy, Quỹ Ươm mầm Ước mơ của SeABank sẽ dành tặng 26 suất học bổng khuyến học trọn đời phổ thông với tổng giá trị dự kiến 2,6 tỷ đồng (tương đương tổng thành tích 2,6 triệu km), cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khắp các tỉnh thành của đất nước, đặt biệt là các em học sinh tại các tỉnh thành ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Mỗi suất học bổng Ươm mầm ước mơ có giá trị 1 triệu đồng/tháng kéo dài đến hết cấp Trung học Phổ thông, qua đó giúp cho giấc mơ được đến trường của các em nhỏ tiếp tục được bay cao, bay xa hơn nữa.

“SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai” là chuỗi giải chạy cộng đồng thường niên do SeABank phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước uy tín như Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ chức từ năm 2018 tại các tỉnh thành phố lớn trên cả nước nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao, gắn kết gia đình cũng như gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Qua 2 mùa giải, SeABank Run For The Future đã thu hút được gần 10.400 vận động viên tham gia và nhận được sự hưởng ứng đồng hành của các nhà tài trợ lớn như Tập đoàn BRG & các công ty thành viên, Quỹ Bob & Renee Parsons, Central Group, Bảo hiểm PVI, Công ty Lý Khương… để trao 71 học bổng trị giá gần 7 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo trên cả nước.

Quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ của SeABank được thành lập vào năm 2015 nhằm hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc với mức hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em hoàn thành chương trình học lớp 12. Hiện Quỹ Ươm mầm Ước mơ đang nhận hỗ trợ 134 em học sinh nghèo trên toàn quốc (thông tin danh sách chi tiết trên website www.seabank.com.vn).

Không chỉ vậy, sau khi tốt nghiệp SeABank cũng hỗ trợ mỗi em số vốn 10 triệu đồng khởi nghiệp để các em có thêm tự tin để lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Với sự đồng hành của Quỹ, hiện đã có 2 em học sinh tại Hà Nội và Nghệ An tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ vào các trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và Cao đẳng Dược Hà Nội. Các vận động viên, nhà hảo tâm cũng có thể chung tay ủng hộ cho các trẻ em nghèo học giỏi thông qua việc chuyển khoản vào số tài khoản: 00200014119088 - Quỹ Ươm mầm Ước mơ tại Sở Giao dịch SeABank.

Với sự tham gia đóng góp và gây quỹ của các nhà hảo tâm thông qua những hoạt động ý nghĩa như giải chạy “SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai”, SeABank và Quỹ Ươm mầm Ước mơ hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, để các em tiếp tục được đến trường và sau này có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.