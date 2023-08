Khởi động giải golf 'Tôi yêu Việt Nam'

(VTC News) -

Giải golf nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao kết hợp cùng hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình sẽ trở thành một sân chơi thú vị và đầy kịch tính để những người đam mê bộ môn thể thao golf có cơ hội thể hiện tài năng cũng như nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao.

Hơn thế nữa, giải đấu kết hợp các hoạt động gây quỹ cho chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự và chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do ông Trương Hòa Bình sáng lập, báo Người Lao Động quản lý, điều hành.

“Toàn bộ các khoản thu từ giải đấu, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đóng góp vào hai chương trình cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà ông Trương Hòa Bình cùng Báo Người Lao Động thực hiện nhiều năm qua”, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết.

Theo đó, Giải Golf sẽ quy tụ hàng trăm golf thủ chuyên nghiệp lẫn không chuyên tham gia tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố. Vận động viên được phân chia theo handicap chính thức vào 3 bảng đấu khác nhau tại sân Royal Long An Golf & Villas. Đây là sân golf mới tại khu vực Miền Nam, có green ấn tượng và thách thức được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Sir Nick Faldo.

Nam A Bank thường xuyên đồng hành cùng các giải Golf vì cộng đồng.

Bên cạnh đồng hành cùng Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam”, Nam A Bank thường xuyên tổ chức và đồng hành cùng các giải golf nhằm mang đến sân chơi thú vị, giao lưu gắn kết giữa các khách hàng là golfer. Mới đây, Ngân hàng này đã đồng hành cùng Miss Cosmo Vietnam Charity Golf Tournament - Giải đấu nhằm quyên góp, ủng hộ người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Riêng đối với cộng đồng Golfer, Nam A Bank thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho phân khúc khách hàng này nhằm mang đến sự thuận tiện và thoải mái cho các golfer khi sử dụng dịch vụ tài chính. Đơn cử, Thẻ tín dụng Nam A Bank Happy Golf mang thương hiệu JCB với hạng bạch kim (Platinum) nâng tầm trải nghiệm cho những khách hàng có sở thích đặc biệt với môn thể thao Golf tận hưởng nhiều tiện ích vượt trội và ưu đãi hấp dẫn.

Giải thưởng hấp dẫn hơn 4,6 tỷ đồng.

Golf thủ tham gia tranh tài tại giải đấu “Tôi yêu Việt Nam” có cơ hội nhận giải thưởng hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó có bộ cúp giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và nhiều giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải thưởng kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; Nhất, Nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; 4 giải Nearest to the Pin; 2 giải Nearest to the Line.

Điều đặc biệt của Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” là hãng xe Volvo tham gia tài trợ 2 giải thưởng Hole-in-One với phần thưởng là một ô tô Volvo XC60 ở hố H3 và một ô tô Volvo S90 ở hố H15 cho VĐV đoạt giải, trị giá mỗi xe khoảng 2,32 tỉ đồng.