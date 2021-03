Khởi động dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong ngành bất động sản

(VTC News) -

Lễ khởi động diễn ra dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo cùng toàn bộ thành viên Ban dự án ERP thuộc TNR Holdings Vietnam, lãnh đạo SAP Việt Nam và Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS) - đối tác triển khai dự án và dự kiến sẽ chính thức vận hành sau 6 tháng triển khai. Đây là dự án chuyển đổi số quy mô lớn của TNR Holdings Vietnam, đồng thời là một trong các dự án chuyển đổi số đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản, được chính thức công bố trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu, bất chấp những khó khăn mà đại dịch COVID-19 mang lại.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Vân Hà, Chủ tịch TNR Holdings Vietnam khẳng định việc triển khai dự án SAP S/4HANA là một bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi số của đơn vị và là cơ sở để TNR Holdings Vietnam đẩy mạnh việc chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động doanh nghiệp, từng bước khẳng định vị thế Nhà phát triển các dự án bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam.

Bà Phạm Thị Vân Hà – Chủ tịch HĐQT TNR Holdings Vietnam và ông Đinh Tiên Hoàng – TGĐ khối Dịch vụ ERP, Công ty Hệ thống thông tin FPT ký kết hợp.

“Với quy mô ngày càng mở rộng, Ban lãnh đạo TNR Holdings Vietnam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý và vận hành các dự án – vốn là quy trình then chốt trong ngành bất động sản”, bà Phạm Thị Vân Hà cho biết.

“Điều này đã thôi thúc chúng tôi thay thế toàn bộ hệ thống nghiệp vụ hiện tại bằng giải pháp SAP S/4HANA – giải pháp tích hợp đầy đủ các quy trình chuẩn của ngành bất động sản - đã được triển khai thành công tại rất nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu thế giới và khu vực.

Bằng việc hợp nhất toàn bộ hoạt động của công ty vào một hệ thống duy nhất là SAP S/4HANA, chúng tôi tin rằng TNR Holdings Vietnam sẽ rút ngắn thời gian triển khai nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dự án, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, việc chuyển đổi số trên nền tảng SAP S/4HANA còn giúp chúng tôi sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới với chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, đưa các dự án bất động sản trải rộng khắp mọi miền Việt Nam”.

Được phát triển bởi tập đoàn SAP - nhà cung cấp hệ thống phần mềm ERP và các giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh hàng đầu thế giới - SAP S/4HANA là bộ giải pháp phần mềm ứng dụng quản trị tổng thể mới nhất giúp các doanh nghiệp vận hành đơn giản trong nền kinh tế số nhiều biến động.

Giải pháp SAP S/4HANA triển khai tại TNR Holdings Vietnam bao gồm các quy trình chuẩn cho ngành BĐS.

Bộ giải pháp này được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến - SAP HANA, tích hợp các quy trình kinh doanh đặc thù của ngành bất động sản như Quản trị dự án Bất động sản (PPM, PS, RE-FX), Quản lý kế toán tài chính (FI), Kế toán quản trị (CO), Quản lý mua sắm (MM), Quản lý bán hàng và phân phối (SD). Người dùng có thể theo dõi toàn bộ thông tin của các phân hệ này cũng như phê duyệt trực tiếp trên giao diện SAP Fiori. Như vậy, ban lãnh đạo TNR Holdings Vietnam sẽ luôn có những báo cáo chính xác trên thời gian thực để đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng giám đốc SAP Việt Nam cho biết: “Việc áp dụng các quy trình chuẩn trong công tác vận hành và quản lý dự án bất động sản là vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của TNR Holdings Vietnam. Khi việc triển khai được hoàn tất và dự án SAP S/4HANA được chính thức vận hành, các thông tin quản trị sẽ luôn được cập nhật kịp thời, chính xác, giúp lãnh đạo TNR Holdings Vietnam quản lý dự án một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn. Từ đó, TNR Holdings Vietnam sẽ nâng cao hiệu suất vận hành, tăng hiệu quả hợp tác với nhà thầu, đối tác, góp phần xây dựng các sản phẩm giá trị, hiện đại, sáng tạo và dẫn đầu xu hướng. Chúng tôi rất vui mừng khi sứ mệnh này được hiện thực hóa và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài để thúc đẩy hành trình chuyển đổi số của TNR Holdings Vietnam".

Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) – đối tác triển khai dự án hiện là thành viên Tập đoàn FPT với bề dày kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án SAP ERP thành công cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch HĐTV FPT IS khẳng định: “Việc đầu tư triển khai dự án thể hiện quyết tâm và là bước tiến mạnh mẽ của TNR Holdings Vietnam trong hành trình chuyển đổi số nhằm đạt các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới. Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của dự án này đối với TNR Holdings Vietnam và cam kết đảm bảo kế hoạch triển khai dự án. Là đối tác hàng đầu của SAP tại Việt Nam, FPT IS tự hào là đơn vị có kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án SAP ERP nói chung và các dự án ERP cho ngành xây dựng, bất động sản nói riêng. Dự án sẽ mang lại một nền tảng quản trị tối ưu giúp TNR Holding Vietnam sẵn sàng trước những cơ hội phát triển đột phá. FPT IS mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng TNR Holdings Vietnam trong các dự án chuyển đổi số tiếp theo”.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam hiện là một thành viên thuộc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển. TNR Holdings Vietnam được biết đến là nhà đầu tư, quản lý và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với danh mục hoạt động đa dạng bao gồm: dự án khu dân cư, dự án thương mại và khu nghỉ dưỡng trải rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

TNR Holdings Vietnam đã khẳng định vị trí nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với hàng loạt các dự án lớn: TNR The GoldView, TNR GoldSilk Complex, TNR Gold Seasons, TNR Stars Đồng Văn, TNR Stars Tân Trường, TNR Stars Thoại Sơn, TNR Grand Palace Thái Bình... Với danh mục hoạt động đa dạng bao gồm: dự án khu dân cư, dự án thương mại và khu nghỉ dưỡng, TNR Holdings Việt Nam hướng tới phát triển chuyên nghiệp và bền vững trong lĩnh vực Đầu tư - Quản lý - Phát triển các dự án bất động sản trải rộng khắp mọi miền Việt Nam.