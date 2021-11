Khoảnh khắc khó đỡ trong siêu đám cưới của Đông Nhi: 2 năm rồi xem lại vẫn hài

Năm 2019, Đông Nhi và Ông Cao Thắng về chung một nhà bằng một siêu đám cưới được tổ chức tại Phú Quốc. Bên cạnh độ hoành tráng của quy mô lễ cưới, những khoảnh khắc hài hước của dàn khách mời cũng được dân tình đào lại nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi vàng.

Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn

Kết thúc bữa tiệc, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chơi lớn khi xô cả dàn khách mời xuống nước. Diệu Nhi chắc chắn là nạn nhân thê thảm nhất của trò vui này. Trước bữa tiệc, nữ diễn viên như nàng công chúa quyến rũ thì sau buổi “dẩy đầm”, cô vừa bị rơi tóc giả vừa bị chụp lại khoảnh khắc không thể ngáo ngơ hơn.

Diệu Nhi diện đầm trắng vô cùng xinh xắn khi check-in tại buổi tiệc.

Trước khi ra về, Diệu Nhi đã có khoảnh khắc nhớ đời khi vừa rớt tóc giả vừa bị chụp ảnh "dìm hàng".

Ngoài Diệu Nhi, Trấn Thành và Minh Hằng cũng là hai trong số những nghệ sĩ bị “dìm thảm” sau màn lội nước bất đắc dĩ.

Khó mà tin đây là cùng một người.

Minh Hằng "lúc đi hết mình lúc về hết hồn".

Phạm Quỳnh Anh thiệt hại 20 triệu

Phạm Quỳnh Anh là trường hợp minh họa rõ nhất cho câu cười ra nước mắt, bởi vui thì vui thật đấy nhưng đến khi về phỏng kiểm tra thì mới biết đã thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Nữ ca sĩ ngậm ngùi chia sẻ: "2 cú rớt hồ bơi tốn của chị hơn 20 triệu vì hư điện thoại. May còn thu về được đôi dép Hermes".

Phạm Quỳnh Anh quyến rũ trong mẫu váy lệch vai.

Sau màn tắm hồ bơi bất đắc dĩ, Phạm Quỳnh Anh thiệt hại sương sương 20 triệu.

Khổng Tú Quỳnh say xỉn, khóa môi Isaac

Khoảnh khắc gần gũi của Isaac và Khổng Tú Quỳnh có thể hiểu được, khi tất cả đều đang lẫn lộn trong những dòng cảm xúc. Cách mà họ ôm hôn chỉ thể sự thân thiết, vỗ về nhau khi có hơi men. Bản thân Khổng Tú Quỳnh cũng không thể nhớ hết những gì diễn ra trong ngày vui của Đông Nhi – Ông Cao Thắng khi đã “nhập nhoạng” hơi men.

Khổng Tú Quỳnh không làm chủ được hành động khi đã có men say.

Sau đó, cô và Isaac đã khóa môi nhau.

Jun Phạm nằm ngủ bên bờ biển

Không riêng gì Khổng Tú Quỳnh, Jun Phạm cũng uống khá nhiều trong buổi tiệc hôm ấy. Kết quả là, nam ca sĩ nằm lăn lóc trên bãi biển, phải nhờ nhân viên khách sạn đưa về phòng trong trạng thái "không biết gì cả" vì đã bất tỉnh.

Ngô Thanh Vân ngồi bất lực bên Jun Phạm đã say mèm.

Sau khi tỉnh lại, Jun Phạm đã nhanh chóng lên Instagram giải thích: "Hôm qua mình không say và đó chỉ là hiểu lầm. Thực ra là do trời mát quá nên ngủ quên thôi". Dù vậy, người hâm mộ vẫn không thể nhịn cười trước hình ảnh Ngô Thanh Vân ngồi bất lực bên Jun Phạm say đến không biết “trời trăng mây gió” gì cả.