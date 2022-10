Phương Nga từng khẳng định, cuộc đời cô sẽ rất nhạt nhẽo nếu không yêu Bình An: "Với tôi, An không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành. Khi có An, mọi thứ vui hơn nhiều!". Cuối cùng cả hai cũng đã có một cái kết viên mãn.